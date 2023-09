Taylor Swift ušla u povijest na MTV VMA nagradama, pokupila devet kipića

MTV Video Music Awards američka je glazbena nagrada koju MTV dodjeljuje od 1984. godine, a ove godine održana je u New Jerseyju. Kao apsolutnu pobjednicu ove godine možemo izdvojiti Taylor Swift koja je osvojila 11 nominacija i od tih 11, osvojila devet nagrada.

Taylor je tako osvojila nagrade za: izvođača godine, video godine, pjesmu godine za hit iz 2022. "Anti-Hero", najbolju pop izvedbu, najbolju režiju, najbolje vizualne efekte, najbolju kinematografiju, najbolju ljetnu izvedbu i album godine za "Midnights".

Zbog toga, Taylor je ušla u povijest kao prva osoba koja je četiri puta osvojila nagradu za video godine.

U nastavku pročitajte detaljan popis po kategorijama:

Video godine

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – vampire

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Umjetnik godine

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Pjesma godine

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Steve Lacy – Bad Habit

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Najbolji novi izvođač

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Album godine

Beyoncé – Renaissance

Drake & 21 Savage – Her Loss

Metro Boomin – Heroes & Villains

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Najbolja suradnja

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Post Malone, Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

Karol G, Shakira – TQG

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin’ (Remix)

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Najbolja pop izvedba

Demi Lovato – Swine

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album)

Ed Sheeran – Eyes Closed

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

P!NK – Trustfall

Taylor Swift – Anti-Hero

Najbolja hip hop izvedba

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – Staying Alive

GloRilla & Cardi B – Tomorrow 2

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – Kant Nobody

Metro Boomin ft Future – Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Najbolja R&B izvedba

Alicia Keys ft. Lucky Daye – Stay

Chlöe ft. Chris Brown – How Does It Feel

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin’ (Remix)

SZA – Shirt

Toosii – Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj

Najbolja rock izvedba

Foo Fighters – The Teacher

Linkin Park – Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers – Tippa My Tongue

Måneskin – The Loneliest

Metallica – Lux Æterna

Muse – You Make Me Feel Like It’s Halloween

Najbolja latino izvedba

Anitta – Funk Rave

Bad Bunny – Where she goes

Eslabon Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

Bad Bunny – un x100to

Karol G, Shakira – TQG

Rosalía – Despechá

Shakira – Acróstico

Push izvedba godine

August 2022: Saucy Santana – Booty

September 2022: Stephen Sanchez – Until I Found You

October 2022: JVKE – golden hour

November 2022: Flo Milli – Conceited

December 2022: Reneé Rapp – Colorado

January 2023: Sam Ryder – All The Way Over

February 2023: Armani White – GOATED

March 2023: Fletcher – Becky’s So Hot

April 2023: Tomorrow X Together – Sugar Rush Ride

May 2023: Ice Spice – Princess Diana

June 2023: FLO – Losing You

July 2023: Lauren Spencer Smith – That Part”

Najbolji Afrobeat

Ayra Starr – Rush

Burna Boy – It’s Plenty

Davido ft. Musa Keys – Unavailable

Fireboy DML & Asake – Bandana

Libianca – People

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Wizkid ft. Ayra Starr– 2 Sugar

Najbolja K-pop izvedba

aespa – Girls

BLACKPINK – Pink Venom

FIFTY FIFTY – Cupid

SEVENTEEN – Super

Stray Kids – S-Class

TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride

Najbolji vizualni efekti

Fall Out Boy – Love From The Other Side

Harry Styles – Music For A Sushi Restaurant

Melanie Martinez – VOID

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Taylor Swift – Anti-Hero

Najbolja kinematografija

Adele – I Drink Wine

Ed Sheeran – Eyes Closed

Janelle Monae – Lipstick Lover

Kendrick Lamar – Count Me Out

Miley Cyrus – Flowers

Miley Cyrus – Flowers

Taylor Swift – Anti-Hero

Najbolja ljetna izvedba

Beyoncé

BLACKPINK

Drake

Ed Sheeran

KAROL G

Taylor Swift

