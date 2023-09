Raspjevani Mladen nije se proslavio pripremom ribe, pa je žiri dovršio jelo umjesto njega

Audicije MasterChefa su završile te u sljedeću fazu natjecanja ulaze kandidati kojima je u proteklih šest audicijskih epizoda žiri dodijelio pregače. Među kandidatima koji su se predstavili u posljednjoj audicijskoj epizodi bio je i Ante Raljević iz Omiša (35) koji je žiriju pripremio rižoto s lignjama i šparogama. „Rižoto je ukusan, ali nije teksture rižota. Uspio si me ovim jelom odvesti u Dalmaciju, tako da od mene imaš 'da'“, rekao mu je Stjepan. Melkior je vidio kvalitetne namirnice, pa je očekivao više od jela i stoga mu je dao 'ne'. Ipak dobio je pozitivan odgovor od Damira, a time i pregaču.

Karizmatični Mirko Barišić (37) koji živi u Luksemburgu i u potrazi je za ženom, na audicijskom tanjuru servirao je mesno jelo od teletine za koje ga je inspirirala orijentalna kuhinja. Tijekom kuhanja napravio je brojne tehničke greške, a najviše je puta zanemario žirijev savjet o tome da ne struže nožem po tavi. Iako mu je Stjepan dao 'ne', dobio je dva 'da' od Melkiora i Damira, pa se kući vratio s osvojenom pregačom.

Dragana Orlović (34) iz Knina žiri je pokušala osvojiti lungićem na kremi od celera. „Vrijeme u MasterChefu i vrijeme u stvarnom životu nije isto“, rekla je kad je shvatila da je pod utjecajem treme dosta stvari zaboravila ponijeti sa sobom. Nije bila zadovoljna sa sokom koji je pustilo meso, kao ni redukcijom acceta. S dva 'ne' Dragica je audiciju napustila bez pregače.

Mustafa Ramić (46), otac petero djece pored svog dnevnog posla, noću radi u restoranu gdje pere suđe. „Nije to žrtva, to je više strah da djeca neće imati što za jesti, što za obući“, rekao je. „U MasterChef sam se prijavio jer se moram pobrinuti za svoju obitelj. Nemamo krov nad glavom. Moram napredovati, pokazati im da se treba u životu i žrtvovati. Napravio bih sve za svoju djecu“, rekao je. Voli staru kuhinju pa je odlučio pripremiti lungića s palentom i gljivama. Od Melkiora je dobio 'ne', ali od Stjepana i Damira 'da'. „Osjećam se fantastično, ispunio sam svoj san“, kazao je.

Simpatičan, ali nespretan Šime Erceg (32) iz Bilica htio je proći audiciju svojim poširanim brancinom. „Ako ne bude dobro imam juhu“, rekao je dok je kuhao pred žirijem. Na žalost, od žirija nije dobio prolaz, pa je otišao kući praznih ruku. „Na kraju mi nije presudila drača, nego ta sirova riba“, komentirao je.

Poljoprivrednica Nina Bešlaj (38) spremila je žiriju jelo pomoću namirnica iz svog vrta te im poslužila kuhanu piletinu u kikiriki umaku. „Ovo je dobro odrađeno“, poručio joj je Stjepan, a 'da' je dobila i od Melkiora i Damira. „Ponosna sam na sebe jer sam u jednom trenutku počela sumnjati u sebe. Vidjela sam druge kandidate i bojim se da nisam na toj razini.

Svoju MasterChef pregaču došao je zaraditi i Šiško Horvat Majcan (37), glumac i lutkar kojeg gledamo kao policajca Šimu u hit seriji „Kumovi“. Na MasterChef su ga prijavili supruga i sin te je žiriju pripremio svinjski file u umaku od crnog vina s čipsom od celera. No, zaboravio je posoliti povrće. Damir mu je dao 'ne', a Melkior 'da'. „Trebalo bi poraditi na nekim stvarima“, kazao mu je Stjepan i dao mu 'da'. S time je Šiško napustio audiciju u ruci ponosno noseći pregaču.

Sarah Mikulec (29) iz Zagreba, na audiciju je došla iz Danske. „Kuhanje je definitivno moja strast. Na MasterChef sam došla da bih izašla iz komfor zone. Imam stalan posao, ali treba mi nešto da me probudi“, kaže Sara čija je majka izdala makrobiotsku kuharicu. Sara je žiriju radila okruglice na kremi od voća. U MasterChefu se vidi među top 10 kandidata, a s tri 'da' napravila prvi korak prema tom cilju. „Rekla sam da će pregača biti moja i evo je, tu je“, sretno je kazala.

VEZANI ČLANCI:

Za kraj, žiriju se predstavio poznati showman koji se već natjecao u showu Supertalent – Mladen Fajfarić (52) iz Varaždina. Iako nema nikakva iskustva u kuhanju, na audiciju je ambiciozno donio brancina, a usput je žiriju otpjevao i nekoliko pjesama. No, kada je žiri vidio da se nikako ne snalazi u čišćenju ribe, za radnu jedinicu došli su Stjepan i Damir, a on se pridružio Melkioru za sudačkim stolcem. Stjepan i Damir pripremili su mu ukusan file brancina, a Mladen je nakon kušanja zaključio: „Mogu vam reći, svaka vam čast. Mogu reći da zaslužujete biti u žiriju“. Osim što nikada nije pripremao brancina, priznao je da ga dosad nikada nije ni kušao, a jelo koje su mu pripremili članovi žirija potaknulo ga je da se brancin češće nađe na njegovom meniju. „Kada dođem kući moram reći mami da kupi to na tržnici i da mi pripremi brancina“, zaključuje Mladen.

Audicijski dio MasterChefa službeno je završio, a u sljedećem selekcijskom krugu kandidati će se natjecati za prolazak u top 24 kandidata. Kroz nadolazeće tri bootcamp epizode vidjet ćemo tko će opravdati povjerenje žirija i osvojiti još jednu pregaču, a tko će ih razočarati i kući se vratiti praznih ruku.

VIDEO Sergej Trifunović ponovno izvrijeđao splitske policajce: Zabranjen mu je ulazak u EU i još tri zemlje