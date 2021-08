Sjećate li se nje? Tanja je bila u 'Ljubav je na selu', a do kraja se skinula u srpskim 'Parovima'

Bivša natjecateljica showova 'Zvijezde ljetni hit' i 'Ljubav je na selu', Tanja Šustić danas se rijetko pojavljuje u javnosti, a profili na društvenim mrežama su joj zaključani.

Ipak, nije uvijek bilo tako. Naime, Tanja je 2019. godine ušla u srpski reality show 'Parovi', a odmah na početku se skinula pred kamerama.

Tanja je i ranije pokazala kako nema problema s golotinjom pred milijunskim auditorijem, a mnoge je na početku dotakla svojom potresnom pričom.

- Nije me život mazio, zato izgledam starije. Rođena sam na Kosovu, za vrijeme 2002. su me preselili u Hrvatsku zbog papira jer su se punili dječji domovi i s djecom iz drugih zemalja. S tri godine sam ostala bez roditelja. Usvojile su me razne obitelji. Imala sam tri udomiteljske obitelji i jednu posvojiteljsku na duže od 10 godina - rekla je Tanja koja je po struci profesionalna maserka, a voli i ples na šipci.

- Prošla sam svašta. Bila sam plesačica na šipci. Da se ne lažemo i ne budemo na finjaka - ima nepristojnih ponuda. Hvala Bogu, žensko si pa možeš odlučiti želiš li s nekime otići ili ne želiš. Ja nisam tip djevojke koji laže ljudima - 'Znaš ja sam plesala, ali nisam s nikim spavala'. Jesam. Preživljavala sam, znala sam odraditi gaže za veće novce. U nekim trenucima svi smo mi prostitutke. Makla sam se od tog posla i u Zagrebu otvorila svoj kozmetički salon - iskreno je priznala.

Tanja se u 'Zvijezdama' pojavila u svibnju 2019. godine kada je s ručnikom na glavi otpjevala Zaninu pjesmu 'Dodirni mi koljena' i pogriješila tekst. Nekoliko mjeseci kasnije ušla je u show 'Ljubav je na selu' gdje sreću pokušala pronaći u Ekvadoru kod Daniela Granje (25), no njihova ljubav nije potrajala.