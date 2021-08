Kandidatkinja 'Života na vagi' potpuno se promijenila nakon izlaska iz showa, a sada je učinila i nešto drastično

Maja Milan, Splićanka koju smo gledali u petoj sezoni "Život na vagi" u RTL-ov je show ušla sa 138,6 kilograma, a skinula je 41, 4 kg.

Maja je nakon izlaska iz showa nastavila s radom na sebi, a to s ponosom pokazuje na društvenim mrežama. Sada je pratitelje iznenadila novom fotografijom, te je pokazala veliku promjenu izgleda na koju se odlučila.

Naime, Maja je bila poznata po prekrasnoj dugoj smeđoj kosi, no tu frizuru više nema. Naja je naime, uzela škare u svoje ruke i odrezala kosu u duži bob, a rezultate je pokazala pratiteljima na Instagramu.

Foto: Instagram

Fotka je skupila više od 1400 lajkova, a mnogi se u komentarima slažu da joj odlično pristaje.

Inače, Maja je nedavno otkrila da je i nakon showa nastavila sa zdravim i aktivnim životom.

„Treniram 3-6 puta tjedno, ovisi o volji i obavezama. Naravno da ima dana kad mi se ne da, a osim toga, radim fizički zahtjevan posao i to me dosta umara. Preko tjedna raspored ovisi o tome kad radim. Kad sam popodne, trening volim odraditi prije posla, a kad sam ujutro, nakon posla. Odem u spizu, uvijek mislim što ću jesti, što moram ponijeti, dogodi se i da naručim kad ne stignem. Navečer dođem doma i provodim vrijeme sa svojim psima“, kazala je u intervjuu za RTL. „Naravno da si dozvolim cheat day, i to obično vikendom. U mojoj prehrani sada više nema pekare, a prije je ona bila svako jutro“, dodala je Maja koja kaže da se ne zamara brojem na vagi.

„Ne zamaram se brojem na vagi već sastavom tijela i vizualom, mislim da je to puno bitnije. Trenutačno mi je rekompozicija tijela bitnija od samog broja“, zaključila je Maja.

