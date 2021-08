Tragedije su je zamalo dotukle: Zbog ovisnosti o estetskim korekcijama glumica danas ne izgleda ovako

Zbog ljepote koja ju je krasila dok je u u 80-im godinama bila na vrhuncu slave, mnogi su držali da je baš Hunter Tylo jedna od zvijezda čija će karijera trajati vječno. Obožavali su je muškarci i žene, no ona se od tada potpuno promijenila.

Naime, Hunter je postala ovisna o plastičnim operacijama nakon niza tragedija koje su joj obilježile život, te zbog toga više nije dobivala uloge, jer je postala potpuno neprepoznatljiva.

Foto: Profimedia

Tylo je inače bila najpopularnija po ulozi u seriji 'Days of Our Lives' sapunici zbog koje su se godinama mnogi vraćali kućui s posla uzbuđeni vidjeti što će se dogoditi u idućoj dramatičnoj epizodi.

Njen lik, ipak, nije ostao dugo u seriji, a ona se posvetila studiju medicine. Za vrijeme studija glumila je u još jednoj uspješnoj sapunici 'The Bold and the Beautiful'.

Foto: Profimedia

No, slava nije pomogla da se umanji bol od tragedija koje su joj se dogodile. Njezina kći Katya Ariel oboljela je od raka. Bolest se vratila dva puta, no ipak se povukla. Glumica još uvijek tvrdi da je za to zaslužna molitva.

Nakon nekoliko godina mira, dogodila se nova tragedija, njezin sin Michael utopio se u bazenu obiteljskog doma u Nevadi.

Hunter je dugo tugovala, no pokušala se vratiti poslu, ali i slavi - no to joj više nikada nije uspjelo.

VIDEO Dvojnica Jennifer Aniston preko noći postala hit na društvenim mrežama: "Ista je!"