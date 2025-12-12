Kralj Charles poslao video poruku: Otkrio što se događa s njegovim zdravljem

Kralj Charles poslao je ohrabrujuću poruku javnosti nakon što je otkrio da njegovo liječenje raka ulazi u znatno lakšu fazu. Kako je poručio, ranije otkrivanje bolesti i brza medicinska intervencija omogućili su liječnicima da mu već početkom sljedeće godine smanje intenzitet terapija, javlja BBC.

Vijest je objavio u posebno snimljenoj video poruci prikazanoj u humanitarnoj emisiji Stand Up To Cancer na britanskom Channelu 4. U njoj je 77-godišnji monarh naglasio da ovu prekretnicu smatra “osobnim blagoslovom”, ali i dokazom koliko je medicina napredovala kada je riječ o liječenju onkoloških bolesti. Iz Buckinghamske palače poručili su da je kralj “iznimno dobro reagirao na terapije” te da liječenje sada prelazi u “fazu opreza”.

Premda se učestalost tretmana smanjuje, Charles se još uvijek ne smatra izliječenim niti u remisiji, a vrsta raka i dalje se ne navodi. Unatoč dijagnozi, kralj je posljednjih mjeseci nastavio sa zahtjevnim javnim obvezama, uključujući putovanja i državne posjete, želeći, kako poručuju izvori iz palače, izbjeći da ga se promatra kroz prizmu bolesti.

U svojoj poruci kralj je naglasio da ga je iskustvo naučilo koliko je važno obaviti pregled na vrijeme. “Rana dijagnoza jednostavno spašava živote. Vaš ili život nekoga koga volite može ovisiti o tome.” Humanitarna kampanja Stand Up To Cancer, koju provodi organizacija Cancer Research UK, upozorava da čak devet milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nije ažuriralo svoje zdravstvene preglede, što se smatra devet milijuna propuštenih prilika za rano otkrivanje bolesti.

Primjer koji se u kampanji posebno naglašava jest rak debelog crijeva, kada se otkrije u ranoj fazi, petogodišnje preživljavanje iznosi oko 90 posto, dok kod kasne dijagnoze pada na svega 10 posto. Kako navodi BBC, iz kraljevskih izvora poručili su da kraljev spomen ove vrste raka ne treba povezivati s njegovim osobnim zdravstvenim stanjem.