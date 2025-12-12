Novi skandal na Euroviziji, pobjednik odlučio vratiti trofej: 'Postoji jasan sukob'

Nemo, nebinarna osoba koja je trijumfirala u Švedskoj sa svojom pjesmom "The Code", objavio je na Instagramu da šalje svoj stakleni mikrofon natrag u sjedište Europske radiodifuzijske unije (EBU) u Ženevi. U emotivnoj izjavi, Nemo je poručio kako postoji "jasan sukob" između ideala koje Eurovizija promovira i odluke da se Izraelu dopusti natjecanje usred rata u Gazi. "Eurovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo za sve ljude. To su vrijednosti koje ovo natjecanje čine toliko značajnim za mene", napisao je Nemo, dodajući: "Iako sam neizmjerno zahvalan na zajednici oko ovog natjecanja i svemu što me ovo iskustvo naučilo kao osobu i umjetnika, danas više ne osjećam da ovaj trofej pripada na moju policu."

Središnji argument u Nemovoj odluci je izvješće Neovisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih naroda, u kojem se zaključuje da su izraelske vlasti i snage sigurnosti počinile djela genocida u Pojasu Gaze. "Nastavak sudjelovanja Izraela, tijekom onoga što je UN-ova komisija zaključila da je genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluka koje EBU donosi", istaknuo je pjevač. Nemo je dodatno naglasio kako ovo nije prosvjed usmjeren protiv pojedinaca ili umjetnika, već protiv činjenice da se "natjecanje opetovano koristilo za uljepšavanje imidža države optužene za teške zločine, dok EBU cijelo vrijeme inzistira da je natjecanje 'nepolitično'".

Odluka pobjednika da vrati najprestižniju nagradu europske glazbene scene samo je produbila krizu koja potresa Euroviziju. Nakon što je EBU prošlog tjedna na sastanku u Ženevi potvrdio sudjelovanje Izraela na natjecanju koje će se održati u Austriji, uslijedio je val povlačenja. Svoj bojkot natjecanja 2026. godine dosad je najavilo pet zemalja: Island, Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska. Irska nacionalna televizija RTE poručila je kako smatra da je "sudjelovanje Irske i dalje nesavjesno s obzirom na zastrašujući gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu koja i dalje ugrožava živote tolikih civila". Nemov potez sada stavlja dodatni pritisak na organizatore i druge zemlje da preispitaju svoje stavove.

S druge strane, EBU se našao u nezavidnoj poziciji, pokušavajući obraniti svoju odluku. Martin Green, direktor Eurosonga, izjavio je kako su "tužni što Nemo želi vratiti trofej koji je zasluženo osvojio", ali da "poštuju duboko uvjerenje koje je Nemo izrazio". Izrael je, pak, u više navrata odbacio sve optužbe za genocid, tvrdeći da poštuje međunarodno pravo i da ima pravo braniti se nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Izraelska vlada je odluku EBU-a da im dopusti sudjelovanje ranije nazvala "pobjedom" nad kritičarima koji su ih pokušali ušutkati i širiti mržnju.

Uz pisanu izjavu, Nemo je objavio i video u kojem simbolično stavlja trofej u kartonsku kutiju, spreman za slanje natrag u Ženevu. Svoj je čin zaključio snažnom i izravnom porukom upućenom EBU-u, organizatoru natjecanja koje prati oko 160 milijuna gledatelja. "Živite ono što tvrdite. Ako se vrijednosti koje slavimo na pozornici ne žive izvan nje, onda i najljepše pjesme postaju besmislene", poručio je Nemo. "Čekam trenutak kada će se te riječi i djela uskladiti. Do tada, ovaj trofej je vaš." Ovaj potez ima posebnu težinu s obzirom na to da je Nemo postao prva otvoreno nebinarna osoba koja je pobijedila na Euroviziji, a njihova pjesma "The Code" govori upravo o putu do prihvaćanja vlastitog identiteta, čime je inkluzivnost bila u središtu njihovog nastupa i pobjede.