Svi bruje o zvjezdanom raskidu! Najbliži potvrdili: 'Iskra je nestala među njima'

Čini se da je došao kraj još jednoj hollywoodskoj romansi koja je posljednjih mjeseci intrigirala javnost. Prema navodima izvora bliskih paru, Tom Cruise i Ana de Armas zajednički su zaključili da je njihovo vrijeme kao ljubavnog para prošlo te da će ostati u prijateljskim odnosima. - Iskra je nestala među njima, ali i dalje vole društvo jedno drugoga i oboje su bili vrlo zreli po tom pitanju - prenosi Page Six navode izvora, koji dodaje kako su Cruise i de Armas shvatili da jednostavno bolje funkcioniraju kao prijatelji. Unatoč osobnom razlazu, njihova profesionalna suradnja se nastavlja. Potvrđeno je kako će slavna kubanska glumica glumiti u Cruiseovom novom nadnaravnom trileru "Deeper", čija produkcija, iako je odgođena, ostaje u planu za oboje glumaca.

Glasine o njihovoj vezi započele su u veljači ove godine, kada su prvi put viđeni na zajedničkoj večeri u Londonu. Njihova romansa brzo se razvijala pod budnim okom javnosti, a par je često viđan na romantičnim izlascima diljem svijeta. U travnju je Cruise privatnim zrakoplovom odveo de Armas u Madrid, a već u svibnju zajedno su prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama. Ljeto je donijelo nove zajedničke trenutke, od uživanja na luksuznoj jahti uz španjolsku obalu do plesa na koncertu grupe Oasis na stadionu Wembley. Iako vezu nikada nisu službeno potvrdili, najjasniji dokaz njihove romanse bile su fotografije na kojima se krajem srpnja drže za ruke tijekom šetnje u Vermontu.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0 — Oscar Race (@TheOscarRace) July 29, 2025

Ironično, de Armas je još u svibnju, tijekom gostovanja u emisiji "Good Morning America", s oduševljenjem govorila o svojoj "zabavnoj" vezi i suradnji s Cruiseom. Izvori za medije tvrdili su kako ju je glumac od samog početka obasipao skupocjenim poklonima, od nakita i dizajnerske odjeće do spontanih putovanja na egzotične destinacije, što je njihovu vezu činilo dodatno glamuroznom. Ipak, čini se da ni to nije bilo dovoljno da se održi plamen strasti.

Oboje glumaca iza sebe imaju bogatu ljubavnu povijest koja je redovito punila medijske stupce. Tom Cruise iza sebe ima tri braka - s Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes, s kojom ima kćer Suri. S druge strane, ni kubanskoj glumici nisu strane veze pod svjetlima reflektora. Bila je udana za španjolskog glumca Marca Cloteta, a javnosti je najpoznatija njezina veza s glumcem Benom Affleckom, koja je trajala od 2019. do 2021. godine.