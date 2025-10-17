Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HOLLYWOODSKI PAR

Svi bruje o zvjezdanom raskidu! Najbliži potvrdili: 'Iskra je nestala među njima'

Foto: Profimedia
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 21:15

Više izvora potvrdilo je za svjetske medije da je navodnoj romansi između Toma Cruisea i Ane de Armas došao kraj, no par ostaje u prijateljskim i poslovnim odnosima

Čini se da je došao kraj još jednoj hollywoodskoj romansi koja je posljednjih mjeseci intrigirala javnost. Prema navodima izvora bliskih paru, Tom Cruise i Ana de Armas zajednički su zaključili da je njihovo vrijeme kao ljubavnog para prošlo te da će ostati u prijateljskim odnosima. - Iskra je nestala među njima, ali i dalje vole društvo jedno drugoga i oboje su bili vrlo zreli po tom pitanju - prenosi Page Six navode izvora, koji dodaje kako su Cruise i de Armas shvatili da jednostavno bolje funkcioniraju kao prijatelji. Unatoč osobnom razlazu, njihova profesionalna suradnja se nastavlja. Potvrđeno je kako će slavna kubanska glumica glumiti u Cruiseovom novom nadnaravnom trileru "Deeper", čija produkcija, iako je odgođena, ostaje u planu za oboje glumaca.

Glasine o njihovoj vezi započele su u veljači ove godine, kada su prvi put viđeni na zajedničkoj večeri u Londonu. Njihova romansa brzo se razvijala pod budnim okom javnosti, a par je često viđan na romantičnim izlascima diljem svijeta. U travnju je Cruise privatnim zrakoplovom odveo de Armas u Madrid, a već u svibnju zajedno su prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama. Ljeto je donijelo nove zajedničke trenutke, od uživanja na luksuznoj jahti uz španjolsku obalu do plesa na koncertu grupe Oasis na stadionu Wembley. Iako vezu nikada nisu službeno potvrdili, najjasniji dokaz njihove romanse bile su fotografije na kojima se krajem srpnja drže za ruke tijekom šetnje u Vermontu.

Ironično, de Armas je još u svibnju, tijekom gostovanja u emisiji "Good Morning America", s oduševljenjem govorila o svojoj "zabavnoj" vezi i suradnji s Cruiseom. Izvori za medije tvrdili su kako ju je glumac od samog početka obasipao skupocjenim poklonima, od nakita i dizajnerske odjeće do spontanih putovanja na egzotične destinacije, što je njihovu vezu činilo dodatno glamuroznom. Ipak, čini se da ni to nije bilo dovoljno da se održi plamen strasti.
Pomogla mu je u borbi s ovisnosti nakon razvoda, a sada su šokirali Hollywood svojim prekidom
1/5

Oboje glumaca iza sebe imaju bogatu ljubavnu povijest koja je redovito punila medijske stupce. Tom Cruise iza sebe ima tri braka - s Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes, s kojom ima kćer Suri. S druge strane, ni kubanskoj glumici nisu strane veze pod svjetlima reflektora. Bila je udana za španjolskog glumca Marca Cloteta, a javnosti je najpoznatija njezina veza s glumcem Benom Affleckom, koja je trajala od 2019. do 2021. godine.

Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, posljednji mjeseci bili su srceparajući za voljene

Ključne riječi
showbiz raskid Hollywood glumac Ana de Armas Tom Cruise

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još