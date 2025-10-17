Velika Gospa, Alka, arambašići! Glavna glumica 'Divljih pčela' ima niz nagrada, obožava Sinj i otkriva kako se kao Slavonka snalazi u Splitu

Talentirana i nagrađivana mlada glumica Ana Marija Veselčić utjelovila je glavnu ulogu u nadolazećoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Najraskošnija dramska serija koju je RTL dosad radio donosi priču o tri sestre Runje, a najstarija od njih, Katarina, pred sobom ima veliki zadatak - opstati u surovoj Dalmatinskoj zagori 50-ih godina prošlog stoljeća.

Glumica Ana Marija Veselčić svoju Katarinu opisuje iznimnom ženom, čvrste volje i čelične odlučnosti. "Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje, Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno", sretna je Veselčić zbog svoje prve velike televizijske uloge. "Do sada nisam imala priliku raditi nešto na televiziji i baš mi je drago što su baš 'Divlje pčele' moj prvi televizijski angažman", dodala je glumica.

FOTO Tko su 'Divlje pčele'? Ove glumice utjelovile su sestre Runje, a osvajaju na prvu

Iza sebe ima niz angažmana, dio je ansambla HNK Split, dobitnica je dvije nagrade hrvatskog glumišta, a na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Locarnu nagradu Leopard za najbolju glumačku interpretaciju, za ulogu u filmu 'Bog neće pomoći'. Svoj glumački talent otkrila je tijekom srednje škole. "Volim se igrati otkad znam za sebe, a na sceni se osjećam živom i sigurnom. Dramski studio u gradskom kazalištu Joze Ivakića je bio moj 'glumački vrtić', rado sam odlazila i na festival Glumca gledati predstave. U srednjoj školi sam imala divnu profesoricu hrvatskog jezika, koja je posvećena radu s učenicima, ona me je odvela na LiDraNo i tu sam ozbiljno počela razmatrati mogućnost da odem na prijemni. Tada nisam o tome pomno promišljala, svaki korak, no sada vidim da sam uz sreću i divne ljude pronašla svoj put", dodala je Veselčić.

Radnja 'Divljih pčela' odvija se u Dalmatinskoj zagori 50-ih godina prošlog stoljeća, a a mještani Sinja, ističe Ana Marija, bili su glumačkoj ekipi serije od velike pomoći. "Mještani lokacija na kojima smo snimali oko Sinja su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova. Također, kostimi, šivani po mjeri, vrlo promišljeni te lokacije i pomno i raskošno izgrađen studio, opremljen autentičnim antiknim namještajem brzo su me inspirirali da Katarinu učinim što stvarnijom", istaknula je glumica.

Sa Sinjom, dodaje, ima i jednu privatnu vezu. Na blagdan Velike Gospe, kaže, posjećuje taj kraj. "Sinj mi nije nepoznat, vrlo rado dolazim kod prijateljice na blagdan Velike Gospe i na Alku, na arambašiće njezine majke. Lokacije na kojima smo snimali su predivne, a domaćini su nas dočekali široke ruke i još jednom sam se prisjetila zašto volim taj kraj", jasna je Ana Marija.

Iako je Slavonka, Ana Marija obožava i Dalmaciju te je posao veže uz Split, gdje je diplomirala i trenutačno radi u HNK Split. "Kao dijete sam se zaljubila u more, u Supetru na Braču sam provodila ljeta. Uvijek sam bila sretna vratiti se. Život na moru mi jako godi, s vremenom sam u Splitu stvorila svoju okolinu, ljude koji su mi bliski i koji su sada moji. Ansambl drame HNK Split je moj dom, a dalmatinski mentalitet je srčan kao i slavonski, tako da je odluka za mene pri odabiru Akademije bila vrlo logična", otkriva glumica.

Sa svojim kolegicama Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić uigrana je u sestrinskoj ulozi. Za njih ima samo riječi hvale, kaže, iznimne su glumice bogatog talenta i iskustva. "Užitak je s njima surađivati. Prepoznale smo se vrlo brzo i iznenađena sam kako dinamika odnosa lako pliva i izvan okvira seta. Zahvalna sam što imam priliku u ovakvom tempu i uživati u suigri s njima", zaključila je Ana Marija. 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!