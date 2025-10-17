Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKUSTVO

Naša glumica se javila iz Japana: Sve smo očekivali, razradili sigurnosne taktike, ali ovo nismo mogli zamisliti

Rovinj: 15. Weekend Media Festival, premijera serije "Metropolitanci"
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 17:35

Nataša Janjić Medančić u Japanu uživa sa suprugom, uglednim ortopedom Nenadom Medančićem, te njihovom djecom, sinom Tonijem i kćeri Kajom.

Glumica Nataša Janjić Medančić trenutno se nalazi na putovanju iz snova i detalje i dojmove s ovog nezaboravnog putovanja dijeli svaki dan na Instagramu. Nakon što je sa svojom obitelji i prijateljima posjetila Fukuoku i Osaku, stigla je u Tokio, odakle je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija koje oduzimaju dah i otkrila koliko je fascinirana japanskom prijestolnicom. Čini se da je Zemlja Izlazećeg Sunca u potpunosti osvojila srce splitske glumice. U najnovijoj objavi, Nataša je podijelila galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu Tokija – od drevnih hramova do užurbanih raskrižja koja vrve ljudima.

Uz impresivne prizore, podijelila je i svoje oduševljenje riječima: "TOKYO. Mobitel puca po memoriji, duša po dojmovima. Sve smo očekivali, razradili sigurnosne taktike, ali ovu ljepotu, sigurnost i čistoću golemog grada nismo mogli zamisliti!" Ovo putovanje nije samo još jedan odmor, već prava obiteljska avantura. Nataša u Japanu uživa sa suprugom, uglednim ortopedom Nenadom Medančićem, te njihovom djecom, sinom Tonijem i kćeri Kajom. No, nisu sami – društvo im pravi obitelj, ona voditeljice Marijane Batinić, koja sa suprugom i kćerima također istražuje čari Japana.

Da je Nataša istinska svjetska putnica, dokazuju i njezina nedavna putovanja; obožavatelji se još sjećaju rajskih prizora sa Zanzibara u ožujku 2024. te proslave suprugovog rođendana na Floridi u listopadu iste godine. Objava iz Tokija brzo je prikupila brojne lajkove, a u komentarima su se zaredala srca i riječi podrške, dokazujući koliko publika voli pratiti Natašine doživljaje. Nema sumnje da će glumica i u narednim danima nastaviti dijeliti čarobne trenutke iz Japana, a mi s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti koju će sljedeću destinaciju ova neumorna avanturistica odabrati za stvaranje novih uspomena.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
Rovinj: 15. Weekend Media Festival, premijera serije "Metropolitanci"
1/16

Ključne riječi
showbiz Tokio Nataša Janjić Medančić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još