Naša glumica se javila iz Japana: Sve smo očekivali, razradili sigurnosne taktike, ali ovo nismo mogli zamisliti

Glumica Nataša Janjić Medančić trenutno se nalazi na putovanju iz snova i detalje i dojmove s ovog nezaboravnog putovanja dijeli svaki dan na Instagramu. Nakon što je sa svojom obitelji i prijateljima posjetila Fukuoku i Osaku, stigla je u Tokio, odakle je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu podijelila niz fotografija koje oduzimaju dah i otkrila koliko je fascinirana japanskom prijestolnicom. Čini se da je Zemlja Izlazećeg Sunca u potpunosti osvojila srce splitske glumice. U najnovijoj objavi, Nataša je podijelila galeriju fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu Tokija – od drevnih hramova do užurbanih raskrižja koja vrve ljudima.

Uz impresivne prizore, podijelila je i svoje oduševljenje riječima: "TOKYO. Mobitel puca po memoriji, duša po dojmovima. Sve smo očekivali, razradili sigurnosne taktike, ali ovu ljepotu, sigurnost i čistoću golemog grada nismo mogli zamisliti!" Ovo putovanje nije samo još jedan odmor, već prava obiteljska avantura. Nataša u Japanu uživa sa suprugom, uglednim ortopedom Nenadom Medančićem, te njihovom djecom, sinom Tonijem i kćeri Kajom. No, nisu sami – društvo im pravi obitelj, ona voditeljice Marijane Batinić, koja sa suprugom i kćerima također istražuje čari Japana.

Da je Nataša istinska svjetska putnica, dokazuju i njezina nedavna putovanja; obožavatelji se još sjećaju rajskih prizora sa Zanzibara u ožujku 2024. te proslave suprugovog rođendana na Floridi u listopadu iste godine. Objava iz Tokija brzo je prikupila brojne lajkove, a u komentarima su se zaredala srca i riječi podrške, dokazujući koliko publika voli pratiti Natašine doživljaje. Nema sumnje da će glumica i u narednim danima nastaviti dijeliti čarobne trenutke iz Japana, a mi s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti koju će sljedeću destinaciju ova neumorna avanturistica odabrati za stvaranje novih uspomena.