Iz ovog razloga Tom Cruise godinama ne razgovara sa svojom kćeri koja se odrekla njegovog prezimena

Holivudska zvijezda Tom Cruise (62) i njegova kći jedinica Suri Cruise (18) ne pričaju više od 11 godina. Naime, otkako je Tomovoj bivšoj supruzi, glumici Katie Holmes (45) pripalo pravo punog skrbništva nad Suri, one su nastavile živjeti u New Yorku, daleko od Cruisea. Iako to nikad nije direktno potvrđeno, pretpostavlja se da razlog glumčeve otuđenosti od djeteta leži u rigoroznim načelima Scientološke crkve, u čijem se kultu on nalazi.

Page Six je 2016. godine izvijestio da Cruise ne viđa Suri zbog internog scijentološkog pravila koje zabranjuje članovima bilo kakve odnose s onima koji nisu članovi. "Ovo je njegov gubitak, njegov problem. Mora da mu je stvarno ispran mozak", rekao je tada izvor, implicirajući da je Cruise izabrao crkvu umjesto svog djeteta. I sam glumac je 2013. godine priznao da je scijentologija bila razlog njegovog otuđenja od Suri. Kada su ga odvjetnici pitali je li Katie Holmes raskinula njihov brak "kako bi zaštitila Suri od scijentologije", Cruise je odgovorio: "To je bila jedna od tvrdnji, da."

Kako prenosi Story, riječ je o konceptu diskonekcije, koji predstavlja prekid svih veza između članova Scientološke crkve i prijatelja, kolega i članova njihovih obitelji koji ne prihvaćaju takva načela te ih se smatra neprijateljima religije. Pritom, među scijentolozima se prekid veze smatra važnom metodom za uklanjanje prepreka duhovnom rastu.

- Tom se nikada nije namjeravao udaljiti od kćeri i nada se da će jednog dana popraviti odnos. Cruise je bio svjestan i priznao je da je Katie Holmes tražila razvod kako bi zaštitila kćer od scijentologije i zajednice vjernika kojoj pripada njezin bivši suprug', svojedobno je glasila izjava izvora bliskog slavnom glumcu.

Prije nešto više od tri godine, tada 14-godišnja Suri našla je pisma koje je njezin otac slao njezinoj majci Katie, a ono što je u njima pročitala potpuno ju je shrvalo. Naime, kažu da je odvjetnik savjetovao Katie da sačuva Tomova pisma jer bi joj jednog dana mogla zatrebati. Poslušala ga je i sve je odlučila jednog dana pokazati svojoj jedinici, ali nije znala da će sva pisma ona pronaći prije nego što joj ih odluči pokazati. Na njih je, pišu oni, naišla u kući kod bake i djede, Katienih roditelja, u Ohiju, i to u 'Tomovoj vremenskoj kapsuli', gdje ih je Katie spremila 'na sigurno'.

- Glumica je planirala pokazati neka od tih pisama, ali samo ona odabrana. Nije bila spremna na brojna pitanja -, otkrio je izvor pa nastavio: - Spremila je sve, čak i lijepe stvari poput ljubavnih pisama jer su ona bila dokaz kako se za Toma udala iz ljubavi. Sve je tamo - SMS poruke, e-mailovi, pa čak i post-it poruke koje je Tom ostavljao na hladnjaku - kazao je za medije.

Malena Suri pročitala je sve poruke i prema tvrdnjama istog izvora ostala u suzama jer je shvatila da je njezin otac zaista volio njezinu majku, bez obzira na to što nisu uspjeli. - Kad je pročitala pisma, nezamislivo joj je da brak njezinih roditelja nije uspio. To je obnovilo njezin interes za oca. Želi znati više o Tomu, što teško pada Katie. Tom zna da nakon razvoda ima pristup Suri, ali ne može uvijek biti tamo. To je delikatna situacija s kojom se Katie do sada jako dobro nosila, ali ovaj je događaj 'probudio duhove - objasnio je izvor mediju tada.

Podsjetimo, novopečena 18-godišnjakinja nedavno je ulovljena u društvu majke nakon proslave punoljetnosti, a britanski mediji izvjestili su o njezinom dodatnom udaljavanju od oca. Prema napisima The Mirrora, zvijezda filma 'Top Gun: Maverick' nije prisustvovala obiteljskom slavlju jer je bio zauzet proslavom još jednog rođendana, onog Victorije Beckham. Povrh svega, jedina poveznica između Suri i Cruisea bila je alimentacija u iznosu od 400 tisuća dolara koje je glumac na godišnjoj razini slao svojoj biološkoj kćerki, no s navršenih 18 godina i ta obaveza prestaje.

Istovremeno, Suri se odlučila odreći slavnog prezimena pa njezino novo scensko ime glasi Suri Noelle, a predstavila ga je glumeći u njujorškoj predstavi 'Head Over Heals'. Pritom kaže kako Noelle označava srednje ime njezine majke Katie s kojom se, u izostanku oca, veoma vezala.

Inače, Cruise i Holmes razveli su se prije nešto više od 11 godina. Zašto su se odlučili na rastanak nisu otkrivali, ali sumnjalo se kako Katie nije htjela prihvatiti scijentologiju kao svoju religiju. O odnosu slavnog glumca i njihove kćeri Suri također se puno pisalo jer godinama nakon razvoda nije želio Suri ni čuti ni vidjeti, a u njezinom životu ne sudjeluje ni dan danas. Suri je zaokupljena biranjem fakulteta, u čemu joj pomaže slavna majka, ne i otac jer "on nije dio njezinog života".

