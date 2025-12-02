Suzana spakirala stvari i otišla: Ljubomorna sam jer s njom provodiš više vremena, piješ njezinu kavu

Kako bi se još malo više zbližio sa svojim djevojkama i podignuo dobru atmosferu na imanju, Dejan je pripremio tulum na koji je pozvao obitelj i prijatelje. Doru i Valentinu srdačno je upoznao sa svima. „Mislim da je još mlad da se ženi“, poručila je njegova majka. Večer se nastavila veselo uz ples i pjesmu, a Dejan je više pažnje posvetio Valentini koju je grlio i ljubio u obraz. „Plesali smo, malo smo se ljubili, baš mi je bilo super“, poručila je, a tijekom večeri pokazala mu je i svoje pjevačke sposobnosti. „Kad sam čuo njezin glas, htio sam je prositi odmah, ali nisam imao prsten. Da sam imao prsten, ja bih nju prosio“, obznanio je. „Valentina je prava za našu kuću“, poručila je i Dejanova sestra. Jutro nakon fešte atmosfera u kući bila je tajanstvena. „Jesi je ljubio?“ zezala ih je Dora, a Valentina je njezine riječi potvrdila.

„To nije istina. Neću da mi bude djevojka. Nije moj tip. Nisam je ni ljubio ni išta“, branio se Dejan i naljutio Valentinu. Robert je odlučio smiriti situaciju koja je eskalirala i nasamo porazgovarati sa Suzanom. „Vidi se na tebi da si ljubomorna“, kazao joj je. „Ankici vjeruješ više nego meni. Ljubomorna sam jer s njom provodiš više vremena, piješ njezinu kavu, moju nećeš“, otvoreno mu je priznala koliko ju je razočarao, „Kao da mi je srce netko presjekao. Meni je ovo šok jer su me svi iznevjerili.“ „Najbolje da se rastanemo, da odeš. Nemam živaca više ovo trpjeti“, poručio joj je Robert i ona se složila s njegovom željom. Suzana je poručila kako se ni zbog koga ne misli mijenjati te krenula pakirati svoje stvari, na veliko čuđenje Rive i Ankice.

A u Drežnik Gradu radna akcija, ali i ljubomorne iskrice. Tomislav je priznao Petri da mu se više sviđa Nina, što ju je natjeralo da čak razmisli i o odlasku s imanja: „U tom momentu se nisam vidjela ni blizu njega ni nje!“ „Pokazala je svoje pravo lice, živčano“, primijetio je farmer, „Malo je previše zagrizla, nije toliko trebala, ali ne može s protiv osjećaja.“ „Motam ga oko malog prsta. Kud ja okom, tu on skokom“, pohvalila se Nina Petri kad su ostale same. U Bilicama, Jelicu je zanimalo sve o poljupcu između Dottie i Josipa. „Bilo je jako lijepo, slatko. Osjetila sam leptiriće u trbuhu. “, Dottie joj je otkrila, „Postoji iskra, ali još procjenjujem.“ „Mislim da on treba ženu poput tebe. Treba ga malo pogurati“, smatrala je Jelica.

U isto vrijeme, Slađana je priznala Josipu kako se osjeća malo odbačeno. „Sviđaš mi se, ima u tebi zrnce dobrote“, rekla mu je. Nakon Suzanina odlaska, Robert je situaciju pokušao smiriti odlaskom na jezero i vožnjom kajacima. Riva je priznala da ju je strah vode, a Ankici je to odlično sjelo: „Drago mi je da se uplašila da budemo sami. On je nervozan kad je ona tu.“ „Osvaja me svojom mirnoćom, nježnošću, sigurnije se osjećam uz nju“, poručio je i sramežljivi farmer. Željko i dame u Sunji su se okušali u ribolovu, a farmer je Saru poveo na razgovor nasamo i pohvalio je da je najvrednija na farmi. No ona mu je zamjerila strogoću i tvrde stavove prema ženama, no Željko se nije dao pokolebati. U Dalju, cure su tračale svog farmera, a Valentina nije odustajala od priče da su se ljubili na tulumu, a on sad to poriče. Uz to, smetalo joj je i što se stalno dopisuje s drugim djevojkama, u što se i sama uvjerila pogledavši mu mobitel. „Po meni, nije to u redu ako s Valentinom nešto želi. Nema što flertovati s drugima“, stala je u njezinu obranu Dora. Što su još farmeri pripremili svojim kandidatkinjama, pokazat će nove epizode od ponedjeljka do četvrtka u 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.