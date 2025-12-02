VIDEO Ovo nije normalno! Evo kako izgleda unutrašnjost 80 mil. eura vrijednog luksuznog doma kćeri najbogatije Hrvatice

Tamara Ecclestone, kći bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea i nekadašnje hrvatske manekenke Slavice Radić, neizostavno se povezuje s luksuzom, glamurom i životom na visokoj nozi. Njezin životni stil, koji ne prestaje fascinirati javnost, u središtu ima impozantnu londonsku rezidenciju. Smještena u Kensington Palace Gardens, jednoj od najekskluzivnijih ulica na svijetu, ova kuća nije samo dom, već pravi spomenik bogatstvu i ekstravaganciji. Vrijednost nekretnine procjenjuje se na više od 80 milijuna eura, a nalazi se u susjedstvu britanske kraljevske obitelji, s princom Williamom i Kate Middleton koji žive praktički preko puta.

Tamara je kuću kupila 2011. godine, a na njezinoj je renovaciji dvije godine surađivala s arhitektom interijera Gavinom Brodinom. Rezultat je zdanje od crvene cigle u georgijanskom stilu koje broji čak 57 soba. Iako izvana odaje dojam klasične povijesne građevine, unutrašnjost otkriva postmoderni hram glamura. Kuća je zamišljena kao "obiteljski dom", no u svijetu Ecclestoneovih to podrazumijeva sadržaje o kojima većina može samo sanjati.

U podrumu se nalaze privatni noćni klub, kuglana i kino dvorana. Tu je i salon ljepote opremljen frizerskim stanicama i stolovima za manikuru, eliminirajući potrebu za odlaskom u grad. Jedan od najupečatljivijih detalja u kući svakako je kupaonica sa zlatnom kadom. Unatoč veličini i raskoši, Tamara inzistira da kuća nije muzej. "Željela sam da bude topla i da se u njoj može živjeti, a ne da bude hladna i previše moderna", izjavila je jednom prilikom. Tamarin ormar nije tek prostorija za odlaganje odjeće; to je organizirani sustav koji se proteže kroz više prostorija, podijeljen prema godišnjim dobima. Vrijednost sadržaja njezine garderobe procjenjuje se na milijune eura. Posebno mjesto u njezinoj kolekciji zauzimaju torbe marke Hermès, točnije model Birkin, koji se smatra jednim od najskupljih i najekskluzivnijih modnih dodataka na svijetu.

Tamara posjeduje više od 30 ovih torbi, a njihova ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 1,4 milijuna eura. Među njima se ističe i personalizirana torba s oslikanim portretom Tamare i njezine kćeri, navodi Daily Mail. Osim torbi, kolekcija obuće je jednako impresivna. U savršenom redu, složeno je 37 pari Chanel espadrila u raznim bojama, 22 para Gucci natikača te nebrojeni parovi Christian Louboutin cipela. No, možda najzanimljiviji detalj je njezina opsesija pidžamama. Tamara posjeduje čak 81 par pidžama brenda Victoria's Secret, jer, kako sama kaže, kod kuće ne može biti sređena i preferira udobnost.