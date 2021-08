Splitska vampirica otkrila okvirni iznos honorara: Ne idem u srpski reality kako bi izbjegla suđenje

Olja Einfalt, splitska umjetnica i vlasnica trgovine odjećom postala je popularna nakon što se pojavila u RTL-ovoj "Večeri za 5" a poslije i u showu "Ljubav je na selu". Splitska vampirica, kako voli sebe zvati, 6. rujna će ući u srpski reality show "Zadruga" i Olja je jako zadovoljna uvjetima ugovora koji je potpisala kao i honorarom.

- Ne mogu vam, nažalost, kazati točno koliko iznosi honorar, ali recimo da taj iznos na mjesečnoj bazi sadrži šest do sedam prosječnih plaća u Hrvatskoj - rekla je za Slobodnu Dalmaciju. Olja negira šuškanja kako se u show prijavila da izbjegne suđenje na Županijskom sudu za pronevjeru milijunskog iznosa. Podsjetimo, zajedno s pokojnim suprugom Markom Mihovilovićem, za kojeg je postupak obustavljen nakon smrti, bila je vlasnica nekad popularnog lanca dućana Skandal, a sumnjiči ih se za gospodarske malverzacije u iznosu od 17,5 milijuna kuna.

- Ma kakvo izbjegavanje suđenja. To nema veze s istinom. Dapače, produkcija Pinka dovest će me u rujnu iz Beograda u Split da prisustvujem novom ročištu. Idem kako bih spasila stan koji je moj pokojni suprug Marko založio. Naime, kada je naš biznis počeo propadati, on je založio stan svoje majke koji je sada pod ovrhom- iskrena je bila Olja. Nedavno je rekla kako ulazak u Zadrugu vidi i kao dobru priliku da na balkanskom tržištu predstavi svoj umjetnički rad i nakit koji izrađuje i spremna je na sve izazove koji je čekaju.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"