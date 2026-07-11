Naša glumica prisjetila se velikog međunarodnog uspjeha: 'Gledalo me 180 milijuna ljudi'

Sanja Vejnović, jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, na društvenim je mrežama podijelila zanimljivu anegdotu iz svoje karijere. Objavila je fotografiju iz turske serije "Alis ile Zeynep", koju je snimila 1984. godine za tursku nacionalnu televiziju TRT. - Davne 1984. godine snimila sam za tursku televiziju TRT dramsku seriju Alis ile Zeynep, prekrasnu priču o nesretno zaljubljenom paru iz 19. stoljeća. Partner mi je bio njihov čuveni glumac i pjevač Ahmet Özhan, a uz nas su glumili brojni poznati turski glumci te Milena Dravić i Špela Rozin.

Seriju nisam nikada gledala, osim nekoliko inserata koje su mi slali gledatelji na IG.Sve sto sam o seriji znala bilo je preko redatelja Yucel Cakmaklia s kojim sam snimila jos jednu tursku dramsku seriju Haci Arif Bey, kazala je i otkrila kako joj je on slao isječke iz turskih novina i naslovnica iz kojih je saznala da je serija imala gledanost od čak 180 milijuna gledatelja!- Sad konačno mogu gledati digitaliziranu seriju na kanalu TRT- nostalgija. Gledam i pokušavam se prisjetiti i sadržaja i snimanja! Zanimljiv doživljaj- čista nostalgija!, napisala je Vejnović.

Podsjetimo, gledatelji su je ove godine imali prilike pratiti u ulozi Mirjane Vukas u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, gdje tumači elegantnu, ali hladnu i manipulativnu svekrvu. Iako je tijekom karijere igrala raznolike likove, od Anđe u Banoviću Strahinji do Slave Raškaj, Sanja Vejnović je u razgovoru za RTL Direkt priznala kako joj je igranje negativki posebno izazovno i zabavno.

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"Negativku je zanimljivije igrati jer odmah prihvaćaš da te publika neće voljeti. Upravo se to događa, Mirjanu jako mrze. Kad te vole mrziti, znači da si dobro napravio posao", kaže glumica. Dodaje kako se gledatelji često snažno poistovjećuju s likovima, osobito na društvenim mrežama, gdje nerijetko čita komentare da glumac mora imati nešto zajedničko s ulogom koju igra.

Vejnović smatra da uspjeh serije leži u kvalitetnom scenariju, dobroj dramaturgiji, slojevitim likovima i snažnoj glumačkoj ekipi. Istaknula je i kako na snimanju vlada izvrsna atmosfera te pohvalila redatelje, kostimografiju i vizualni identitet projekta. Dio serije sniman je i u Sinju, koji ju je oduševio prirodom i gostoljubivošću lokalnog stanovništva.

Osvrćući se na pet desetljeća rada, glumica je istaknula i značajne promjene u prikazu ženskih likova. Nekada su žene često bile tek prateći likovi muškim protagonistima, dok danas sve češće nose radnju. Kao primjer navodi i svjetsku praksu u kojoj su glumice poput Meryl Streep i Nicole Kidman same pokretale projekte kako bi otvorile prostor za snažne ženske priče. Smatra da je takav trend sve prisutniji i u Hrvatskoj te naglašava kako žene iznad 50 godina donose iskustvo, zrelost i autentičnost koja je publici itekako zanimljiva.