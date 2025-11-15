Slavni glumac bio je ljubimac žena a sad je u kolicima: Bolest ga je slomila u samo nekoliko mjeseci

Fotografije koje su obišle svijet prikazuju drastičnu promjenu u izgledu glumca Erica Danea (52), nekad poznatog po ulozi markantnog dr. Marka Sloana, zvanog "McSteamy", u seriji "Uvod u anatomiju". Nedavno je snimljen na aerodromu u Washingtonu dok je sjedio u motoriziranim invalidskim kolicima, a iz zračne luke gurao ga je asistent. Vidno iscrpljen i krhkog izgleda, Dane je imao problema s artikulacijom dok je odgovarao na pitanja fotografa. Na pitanje kakvu poruku ima za obožavatelje koji se brinu za njega, glumac je promuklim glasom uspio izgovoriti samo tri riječi koje su odjeknule snažnije od bilo kakvog dugog govora: "Zadržite vjeru, čovječe." Ovaj prizor stoji u potpunoj suprotnosti s njegovim stanjem od prije samo nekoliko mjeseci i svjedoči o nemilosrdnoj brzini kojom napreduje njegova bolest, ostavljajući obožavatelje u šoku i nevjerici.

Foto: Profimedia

Progresija bolesti bila je zastrašujuće brza. U travnju 2025. godine, Dane je hrabro istupio i javno objavio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neizlječiva neurološka bolest koja progresivno uništava mišiće i na kraju dovodi do potpune paralize. Već u lipnju, u emotivnom intervjuu za "Good Morning America", otkrio je da mu je desna, dominantna ruka potpuno otkazala, dok je lijeva sve slabija. "Osjećam da za nekoliko mjeseci neću imati ni lijevu ruku... Zabrinut sam za svoje noge", rekao je tada. Njegovi najcrnji strahovi, nažalost, brzo su se ostvarili. Iako je još sredinom rujna viđen kako hoda, samo dva tjedna kasnije, krajem istog mjeseca, bio je prisiljen koristiti invalidska kolica. Ta nagla promjena, koja se odvila u periodu od jedva šest mjeseci od objave dijagnoze, brutalno je razotkrila razornu prirodu bolesti poznate i kao Lou Gehrigova bolest.

FOTO Emotivne scene! Počelo okupljanje obožavatelja Halida Bešlića, od glazbenika će se oprostiti pjesmom

U najtežim životnim trenucima, Dane je pronašao utočište u svojoj obitelji. Njegova supruga, 54-godišnja glumica Rebecca Gayheart, s kojom ima dvije kćeri, 15-godišnju Billie i 13-godišnju Georgiju, postala je njegov najveći oslonac. Zanimljivo, par je početkom godine odlučio obustaviti proces razvoda nakon sedam godina razdvojenosti, a vijest o pomirenju stigla je neposredno prije nego što je glumac javno progovorio o bolesti. "Zahvalan sam što je moja voljena obitelj uz mene dok plovimo kroz ovo novo poglavlje", poručio je Dane u svojoj prvoj izjavi. Gayheart je kasnije otkrila s kakvim se izazovima suočavaju. "Imamo profesionalne terapeute koji nam pomažu i samo pokušavamo zadržati nadu i proći kroz sve s dostojanstvom, milošću i ljubavlju. Srceparajuće je. Moje djevojčice jako pate, a mi se samo trudimo preživjeti. Ovo je teško vrijeme", priznala je u razgovoru za People.

Iako se njegovo tijelo bori s posljedicama bolesti, Daneov duh ostaje neslomljiv. Izvor blizak glumcu za Daily Mail otkrio je da je dijagnoza bila "poražavajuća", no Eric se trudi zadržati hrabro lice i živjeti svaki dan kao da je posljednji. "Sve se neprestano pogoršava i vrlo je tužno, ali Eric pokušava biti što hrabriji jer želi uživati u onome što ima sada, svjestan da sutra nije obećano. Ne želi da ljudi tuguju za njim dok prolazi kroz ovu strašnu bolest, već želi da ljudi u njegovom životu budu prisutni i sretni koliko god mogu. Želi se okružiti pozitivom, to je glavna stvar koja ga pokreće", rekao je izvor. Ta unutarnja snaga vidljiva je i u njegovom javnom djelovanju, gdje svoju slavu koristi kako bi podigao svijest o ALS-u i borio se za druge oboljele.

Unatoč fizičkom propadanju, Eric Dane je svoju borbu pretvorio u misiju. Nedavno se u Washingtonu sastao s kalifornijskim kongresnikom Ericom Swalwellom i članovima zaklade "I AM ALS" kako bi se založio za lakši pristup kliničkim ispitivanjima za oboljele. "ALS je posljednja stvar koju liječnici žele bilo kome dijagnosticirati, zbog čega proces dijagnosticiranja često traje predugo. To onda isključuje ljude iz kliničkih ispitivanja", objasnio je Dane, ističući važnost inicijative "Act for ALS". U emotivnom trenutku, otkrio je i svoj najveći motiv za borbu: "Želim zvoniti na sva zvona. Kod kuće imam dvije kćeri. Želim vidjeti kako završavaju fakultet, udaju se, možda imaju unuke. Želim biti tu za sve to. Zato ću se boriti do posljednjeg daha."

Njegova svakodnevica postala je nepredvidiva, ispunjena neočekivanim preprekama. U rujnu je trebao prisustvovati dodjeli nagrada Emmy kako bi s kolegama obilježio 20. godišnjicu "Uvoda u anatomiju", no morao je otkazati nastup. Kasnije je otkrio da je neposredno prije ceremonije pao u svojoj kuhinji nakon što je izgubio ravnotežu te je završio u bolnici na šivanju glave. "Propustio sam priliku kojoj sam se jako veselio. Bio sam stvarno uzrujan zbog toga, ali nisam mogao ništa učiniti", rekao je, ilustrirajući kako bolest utječe na svaki, pa i najljepši, trenutak u životu. Ipak, Dane ne odustaje. Nastavio je raditi na popularnoj seriji "Euforija" i ostaje odlučan iskoristiti svoju platformu za pomoć drugima, poručivši: "Ako već odlazim, otići ću pomažući nekome."