Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZVIJEZDA POPULARNE SERIJE

Slavni glumac bio je ljubimac žena a sad je u kolicima: Bolest ga je slomila u samo nekoliko mjeseci

Beverly Hills: Eric Dane i Rebecca Gayheart odveli kćerkicu na Farmers market
Foto: RAF/ZOJ
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
15.11.2025.
u 10:54

Zvijezda "Uvoda u anatomiju" i "Euforije", 52-godišnji Eric Dane, šokirao je javnost pojavljivanjem u invalidskim kolicima, samo nekoliko mjeseci nakon što je objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze. Njegova brza fizička transformacija i emotivna poruka fanovima dirnule su svijet.

Fotografije koje su obišle svijet prikazuju drastičnu promjenu u izgledu glumca Erica Danea (52), nekad poznatog po ulozi markantnog dr. Marka Sloana, zvanog "McSteamy", u seriji "Uvod u anatomiju". Nedavno je snimljen na aerodromu u Washingtonu dok je sjedio u motoriziranim invalidskim kolicima, a iz zračne luke gurao ga je asistent. Vidno iscrpljen i krhkog izgleda, Dane je imao problema s artikulacijom dok je odgovarao na pitanja fotografa. Na pitanje kakvu poruku ima za obožavatelje koji se brinu za njega, glumac je promuklim glasom uspio izgovoriti samo tri riječi koje su odjeknule snažnije od bilo kakvog dugog govora: "Zadržite vjeru, čovječe." Ovaj prizor stoji u potpunoj suprotnosti s njegovim stanjem od prije samo nekoliko mjeseci i svjedoči o nemilosrdnoj brzini kojom napreduje njegova bolest, ostavljajući obožavatelje u šoku i nevjerici.

Eric Dane
Foto: Profimedia

Progresija bolesti bila je zastrašujuće brza. U travnju 2025. godine, Dane je hrabro istupio i javno objavio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neizlječiva neurološka bolest koja progresivno uništava mišiće i na kraju dovodi do potpune paralize. Već u lipnju, u emotivnom intervjuu za "Good Morning America", otkrio je da mu je desna, dominantna ruka potpuno otkazala, dok je lijeva sve slabija. "Osjećam da za nekoliko mjeseci neću imati ni lijevu ruku... Zabrinut sam za svoje noge", rekao je tada. Njegovi najcrnji strahovi, nažalost, brzo su se ostvarili. Iako je još sredinom rujna viđen kako hoda, samo dva tjedna kasnije, krajem istog mjeseca, bio je prisiljen koristiti invalidska kolica. Ta nagla promjena, koja se odvila u periodu od jedva šest mjeseci od objave dijagnoze, brutalno je razotkrila razornu prirodu bolesti poznate i kao Lou Gehrigova bolest.

FOTO Emotivne scene! Počelo okupljanje obožavatelja Halida Bešlića, od glazbenika će se oprostiti pjesmom
Beverly Hills: Eric Dane i Rebecca Gayheart odveli kćerkicu na Farmers market
1/14

U najtežim životnim trenucima, Dane je pronašao utočište u svojoj obitelji. Njegova supruga, 54-godišnja glumica Rebecca Gayheart, s kojom ima dvije kćeri, 15-godišnju Billie i 13-godišnju Georgiju, postala je njegov najveći oslonac. Zanimljivo, par je početkom godine odlučio obustaviti proces razvoda nakon sedam godina razdvojenosti, a vijest o pomirenju stigla je neposredno prije nego što je glumac javno progovorio o bolesti. "Zahvalan sam što je moja voljena obitelj uz mene dok plovimo kroz ovo novo poglavlje", poručio je Dane u svojoj prvoj izjavi. Gayheart je kasnije otkrila s kakvim se izazovima suočavaju. "Imamo profesionalne terapeute koji nam pomažu i samo pokušavamo zadržati nadu i proći kroz sve s dostojanstvom, milošću i ljubavlju. Srceparajuće je. Moje djevojčice jako pate, a mi se samo trudimo preživjeti. Ovo je teško vrijeme", priznala je u razgovoru za People.

Iako se njegovo tijelo bori s posljedicama bolesti, Daneov duh ostaje neslomljiv. Izvor blizak glumcu za Daily Mail otkrio je da je dijagnoza bila "poražavajuća", no Eric se trudi zadržati hrabro lice i živjeti svaki dan kao da je posljednji. "Sve se neprestano pogoršava i vrlo je tužno, ali Eric pokušava biti što hrabriji jer želi uživati u onome što ima sada, svjestan da sutra nije obećano. Ne želi da ljudi tuguju za njim dok prolazi kroz ovu strašnu bolest, već želi da ljudi u njegovom životu budu prisutni i sretni koliko god mogu. Želi se okružiti pozitivom, to je glavna stvar koja ga pokreće", rekao je izvor. Ta unutarnja snaga vidljiva je i u njegovom javnom djelovanju, gdje svoju slavu koristi kako bi podigao svijest o ALS-u i borio se za druge oboljele.

Unatoč fizičkom propadanju, Eric Dane je svoju borbu pretvorio u misiju. Nedavno se u Washingtonu sastao s kalifornijskim kongresnikom Ericom Swalwellom i članovima zaklade "I AM ALS" kako bi se založio za lakši pristup kliničkim ispitivanjima za oboljele. "ALS je posljednja stvar koju liječnici žele bilo kome dijagnosticirati, zbog čega proces dijagnosticiranja često traje predugo. To onda isključuje ljude iz kliničkih ispitivanja", objasnio je Dane, ističući važnost inicijative "Act for ALS". U emotivnom trenutku, otkrio je i svoj najveći motiv za borbu: "Želim zvoniti na sva zvona. Kod kuće imam dvije kćeri. Želim vidjeti kako završavaju fakultet, udaju se, možda imaju unuke. Želim biti tu za sve to. Zato ću se boriti do posljednjeg daha."

Njegova svakodnevica postala je nepredvidiva, ispunjena neočekivanim preprekama. U rujnu je trebao prisustvovati dodjeli nagrada Emmy kako bi s kolegama obilježio 20. godišnjicu "Uvoda u anatomiju", no morao je otkazati nastup. Kasnije je otkrio da je neposredno prije ceremonije pao u svojoj kuhinji nakon što je izgubio ravnotežu te je završio u bolnici na šivanju glave. "Propustio sam priliku kojoj sam se jako veselio. Bio sam stvarno uzrujan zbog toga, ali nisam mogao ništa učiniti", rekao je, ilustrirajući kako bolest utječe na svaki, pa i najljepši, trenutak u životu. Ipak, Dane ne odustaje. Nastavio je raditi na popularnoj seriji "Euforija" i ostaje odlučan iskoristiti svoju platformu za pomoć drugima, poručivši: "Ako već odlazim, otići ću pomažući nekome."

Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji
Ključne riječi
showbiz Uvod u anatomiju Eric Dane

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

'LJUBAV JE NA SELU'

FOTO Sjećate li ih se? Stjepan i Nikolina upoznali su se u showu, a ovako danas izgledaju

Ovaj par i danas je zajedno te imaju troje djece, a kako izgleda njihova obitelj imali smo prilike vidjeti u jučerašnjoj emisiji jer ih je posjetila ekipa RTL-a. "Da nije bilo 'Ljubavi na selu', ne bi nas bilo", sažimaju svoju priču u jednu rečenicu, s osmijehom koji govori više od riječi. Njihova djeca danas s ponosom gledaju snimke na kojima su se mama i tata upoznali, svjedočeći jedinstvenom početku svoje obitelji

Učitaj još

Kupnja