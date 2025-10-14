FOTO Sin Gorana Ivaniševića jako nalikuje ocu, uz rijetku zajedničku fotku proslavili su veliki dan

Veliki je dan obilježen u domu Ivaniševićevih, gdje se slavila punoljetnost najstarijeg sina našeg proslavljenog tenisača. Emanuel Ivanišević, sin kojeg je proslavljeni tenisač Goran Ivanišević dobio u prvom braku s manekenkom Tatjanom Dragović, proslavio je svoj 18. rođendan, a taj važan trenutak obitelj je obilježila u toplom i intimnom ozračju. Goranova supruga, voditeljica Nives Ivanišević, na Instagramu je podijelila fotografiju koja je raznježila mnoge. Na njoj slavljenik Emanuel pozira uz tortu ukrašenu brojem 18 i prskalicama, a uz njega ponosno stoje otac Goran i petogodišnji polubrat Oliver, dok su zlatni baloni dodatno naglasili svečanu atmosferu.
Ono što se može odmah primijetiti jest nevjerojatna fizička sličnost između oca i sina. Naime, Emanuel je slika i prilika svog slavnog oca, no izgled nije jedino što je naslijedio. Mladi Emanuel odlučno kroči Goranovim sportskim stopama, a osim talenta, od oca ima i bezrezervnu podršku u svojim teniskim ambicijama. Ovaj rođendan stigao je u razdoblju kada Emanuel niže izvanredne sportske uspjehe, čime dokazuje da jabuka uistinu ne pada daleko od stabla.
Naime, Emanuel je upravo ove jeseni ostvario veliko priznanje ulaskom među 100 najboljih teniskih juniora na svijetu, što je fantastičan uspjeh za mladog sportaša. Svoj je talent potvrdio i nedavno, kada je na jakom juniorskom ITF turniru u Pekingu izborio plasman među najboljih osam igrača. Ulazak u svijet odraslih za njega je tako ujedno i otvaranje novog, uzbudljivog poglavlja u profesionalnoj karijeri koja obećava velike stvari, a obitelj je njegov najveći vjetar u leđa.FOTO Nives Ivanišević objavila rijetke slike sina, a za to je imala poseban razlog
Goran Ivanišević iz braka s Tatjanom Dragović ima i kćer Amber, dok je sa suprugom Nives 2018. godine dobio sina Olivera. Obitelj funkcionira u savršenom skladu, a Nives je ranije za medije otkrila kako Emanuel živi s njima te da se braća izvrsno slažu. - Oliver Emanuela gleda kao Boga. Znači, on mu je sve - izjavila je jednom prilikom, dodavši kako Goran ima veliko iskustvo s djecom te da je najbolji otac na svijetu. Upravo ta obiteljska povezanost i podrška zasigurno su ključ Emanuelovog uspjeha, kako na terenu, tako i izvan njega.Preminula je legendarna glumica Diane Keaton