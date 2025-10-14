Naši Portali
SLAVLJE U OBITELJI

FOTO Sin Gorana Ivaniševića jako nalikuje ocu, uz rijetku zajedničku fotku proslavili su veliki dan

VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 09:30

U obitelji legendarnog tenisača Gorana Ivaniševića slavio se velik dan. Njegov stariji sin Emanuel zakoračio je u svijet odraslih, a ponosna maćeha Nives Ivanišević podijelila je dirljive trenutke s intimne proslave na svom Instagram profilu

Veliki je dan obilježen u domu Ivaniševićevih, gdje se slavila punoljetnost najstarijeg sina našeg proslavljenog tenisača. Emanuel Ivanišević, sin kojeg je proslavljeni tenisač Goran Ivanišević dobio u prvom braku s manekenkom Tatjanom Dragović, proslavio je svoj 18. rođendan, a taj važan trenutak obitelj je obilježila u toplom i intimnom ozračju. Goranova supruga, voditeljica Nives Ivanišević, na Instagramu je podijelila fotografiju koja je raznježila mnoge. Na njoj slavljenik Emanuel pozira uz tortu ukrašenu brojem 18 i prskalicama, a uz njega ponosno stoje otac Goran i petogodišnji polubrat Oliver, dok su zlatni baloni dodatno naglasili svečanu atmosferu.

Ono što se može odmah primijetiti jest nevjerojatna fizička sličnost između oca i sina. Naime, Emanuel je slika i prilika svog slavnog oca, no izgled nije jedino što je naslijedio. Mladi Emanuel odlučno kroči Goranovim sportskim stopama, a osim talenta, od oca ima i bezrezervnu podršku u svojim teniskim ambicijama. Ovaj rođendan stigao je u razdoblju kada Emanuel niže izvanredne sportske uspjehe, čime dokazuje da jabuka uistinu ne pada daleko od stabla.

Foto: Instagram screenshot

Naime, Emanuel je upravo ove jeseni ostvario veliko priznanje ulaskom među 100 najboljih teniskih juniora na svijetu, što je fantastičan uspjeh za mladog sportaša. Svoj je talent potvrdio i nedavno, kada je na jakom juniorskom ITF turniru u Pekingu izborio plasman među najboljih osam igrača. Ulazak u svijet odraslih za njega je tako ujedno i otvaranje novog, uzbudljivog poglavlja u profesionalnoj karijeri koja obećava velike stvari, a obitelj je njegov najveći vjetar u leđa.

FOTO Nives Ivanišević objavila rijetke slike sina, a za to je imala poseban razlog
1/10

Goran Ivanišević iz braka s Tatjanom Dragović ima i kćer Amber, dok je sa suprugom Nives 2018. godine dobio sina Olivera. Obitelj funkcionira u savršenom skladu, a Nives je ranije za medije otkrila kako Emanuel živi s njima te da se braća izvrsno slažu. - Oliver Emanuela gleda kao Boga. Znači, on mu je sve - izjavila je jednom prilikom, dodavši kako Goran ima veliko iskustvo s djecom te da je najbolji otac na svijetu. Upravo ta obiteljska povezanost i podrška zasigurno su ključ Emanuelovog uspjeha, kako na terenu, tako i izvan njega.

Preminula je legendarna glumica Diane Keaton
Ključne riječi
showbiz tenis sin rođendan Emanuel Ivanišević Nives Ivanišević Goran Ivanišević

