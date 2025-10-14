VIDEO Nezgoda u studiju RTL-a! Voditelj usred emisije ostao bez dijela obuće: 'Sreća da su uletile reklame'

Voditelj Tomislav Jelinčić kroz godine postao je neizostavni dio informativne emisije RTL Danas, koju u pravilu vodi u paru s kolegicom Anom Brdarić Boljat. Iako je riječ o novinarima s velikim iskustvom, na poslu uvijek može doći do neprediviđenih situacija. Jedna takva dogodila se u posljednjem izdanju, kada je Jelinčiću usred emitiranja uživo otpala peta s cipele, a dramu iza kamera snimila je upravo Brdarić Boljat.

- Sreća da su uletile reklame - napisao je Jelinčić u priči na Instagramu uz video nezgode. Na snimku ga kolegica uz smijeh pita - Tomo, kaj se dogodilo? - a voditelj šaljivo odgovara: - Sad imam kopačke - nakon prijedloga asistenta da petu pritisne na čavao koji strši s potplata i tako pokuša riješiti situaciju. Brdarić Boljat, koja se nastavila smijati, predložila je da otpali dio obuće zalijepe s ljepilom, a Jelinčić ju je, primijetivši njezinu reakciju, kroz šalu pitao: - Što se smiješ?! Zamisli da je tebi pukla peta - i sjeo na voditeljsku stolicu. Komičnu situaciju iz RTL-ovog studija možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Tomislav Jelinčić, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica televizijskih ekrana u Hrvatskoj, već godinama uspješno čuva svoj privatni život daleko od znatiželjnih pogleda. Iako je njegova profesionalna karijera pod stalnim svjetlima reflektora, njegov obiteljski život s suprugom Ivanom odvija se u miru i diskreciji. Par, koji je u braku gotovo dvadeset godina, iznimno se rijetko pojavljuje zajedno na javnim događanjima, čineći svaki njihov zajednički izlazak malim medijskim događajem. Njihovo pojavljivanje na festivalu dokumentarnog filma ZagrebDox krajem ožujka ove godine ponovno je podsjetilo javnost na ovaj skladan, ali samozatajan par.

Televizijski urednik i voditelji i njegova samozatajna supruga Ivana, koja je po struci profesorica solo pjevanja i glasovira, uplovili su u bračnu luku 2005. godine., a u braku su dobili i četvero djece - 15-godišnjeg Jona, 11-godišnjeg Vida, 9-godišnjeg Tina i najmlađu kćer Bugu koja je na svijet stigla u lipnju 2020. godine. Jelinčić i njegova supruga uživaju u skladnom i dugovječnom braku, a koja je tajna njihova uspjeha voditelj je otkrio u jednom od intervjua koje je ranije dao. - Tajna je u tome što njoj ne smeta moje ostavljanje otvorenih vrata ormara, niti meni smeta kad ona ne zna gdje su joj ključevi, mobitel… Idila - rekao je poznati RTL-ovac svojedobno za tportal.

Inače, Jelinčić je prije RTL-a bio na HTV-u. Nakon Dječjeg programa prošao je novinarsku školu Zagrebačke panorame, Vijesti u Dobrom jutru, vodio i uređivao Podnevni dnevnik, radio reportaže za središnji dnevnik... A prije HTV-a radio je kao novinar i voditelj na OTV-u, ali i na radiju te pisao za novine. Nakon državne televizije, Jelinčić je krenuo u nove voditeljske pobjede s, tada još mladom, RTL televizijom. Bili su to sami počeci RTL-a, a kako su izgledali početci u informativnom programu RTL-a voditelj nam je otkrio u jednom od ranijih intervjua. - Mladenačka energija, entuzijazam, stvaranje novog bili su nam poput dopinga. Vjerujem da bih i danas pao na doping-testu. Ne možeš informativu lako izbaciti iz krvi, to znaju oni koji su u tim počecima sudjelovali - kazao nam je.