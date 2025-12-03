Slavna glazbenica zaručila se nakon četiri godine veze, pokazala i skupocjeni zaručnički prsten

Miley Cyrus si možda može sama kupiti cvijeće, ali zaručnički prsten ipak je prepustila svom dugogodišnjem partneru. Svjetski mediji potvrdili su da se 33-godišnja glazbena zvijezda zaručila za šest godina mlađeg bubnjara i producenta Maxxa Moranda nakon gotovo četiri godine stabilne veze. Glasine su započele na svjetskoj premijeri filma "Avatar: Fire and Ash" u Los Angelesu, gdje je Cyrus stigla u glamuroznoj crnoj šljokičastoj haljini s potpisom modne kuće Gucci. Iako je pjevačica na premijeri bila i poslovno, budući da se njezina pjesma "Dream As One" nalazi na soundtracku filma, svu pažnju ukrao je novi komad nakita na njezinoj lijevoj ruci. Pozirajući s Morandom, koji je izgledao elegantno u klasičnom crnom odijelu, Miley je strateški namještala ruku tako da dijamantni prsten bude u prvom planu na svakoj fotografiji, ne ostavljajući nimalo sumnje u poruku koju šalje.

Riječ je o unikatnom prstenu koji je za nju, u suradnji s Morandom, izradila poznata dizajnerica nakita Jacquie Aiche, omiljena među holivudskim zvijezdama. Predstavnici dizajnerice potvrdili su da se radi o dijamantu jastučastog reza (cushion-cut) koji je položen vodoravno, u takozvanom "east-west" stilu, unutar masivnog okvira od 14-karatnog žutog zlata. Stručnjaci za nakit opisuju ovaj dizajn kao moderan i pomalo rokerski, ističući da je to novi trend koji odudara od klasičnih zaručničkih prstena. Iako točna cijena nije otkrivena, procjene se drastično razlikuju – dok jedni tvrde da prsten vrijedi između 70.000 i 140.000 eura, drugi su uvjereni da njegova vrijednost doseže vrtoglavih 420.000 eura. Zanimljivo je da je Cyrus nosila naušnice iste dizajnerice i na vjenčanju s bivšim suprugom, Liamom Hemsworthom.

Iako se predstavnici para još uvijek nisu službeno oglasili, vijest je nedugo nakon premijere potvrdio i najponosniji član obitelji, Maxxov otac Dan Morando. On je na svom Instagram profilu objavio seriju fotografija sa privatne proslave zaruka u jednom sushi restoranu, gdje se izbliza vidi prsten na Mileyinoj ruci. Pjevačica je prsten prvi put diskretno pokazala još sredinom studenog, a nosila ga je i na proslavi svog 33. rođendana, što je zabilježila i na društvenim mrežama, no tada je malo tko shvatio o čemu se radi.

Veza Miley Cyrus i Maxxa Moranda od početka je bila drugačija od njezinih prethodnih turbulentnih romansi. Par se upoznao na spoju naslijepo koji su im organizirali zajednički prijatelji. "Bilo je naslijepo za mene, ali ne baš i za njega", otkrila je pjevačica u intervjuu za britanski Vogue, dodavši kako je na spoj otišla s mišlju: "Najgore što se može dogoditi je da jednostavno odem." Prvi put su zajedno viđeni u Miamiju tijekom snimanja njezinog novogodišnjeg TV specijala krajem 2021. godine, a vezu su potvrdili u proljeće 2022. Morando, koji je svirao bubnjeve u bendovima The Regrettes i Liily, postao je i njezin bliski glazbeni suradnik, producirajući nekoliko pjesama na njezinim albumima. Njihova ljubav kulminirala je na dodjeli Grammyja 2024., kada mu je Miley, primajući nagradu za hit "Flowers", s pozornice poručila: "Hvala ti, ljubavi moja."

Izvori bliski pjevačici tvrde kako je veza s Morandom na nju djelovala iznimno pozitivno. "Miley se jako promijenila posljednjih nekoliko godina. Djeluje smirenije i ispunjenije", rekao je jedan izvor za magazin People, dodavši kako svi obožavaju Maxxa jer je "sjajan momak". Njegova povučenost i odbojnost prema medijskoj pažnji navodno su pjevačici donijeli prijeko potreban mir. Iako je šest godina starija, Miley je u šali sebe nazvala "pumom", ali je istaknula da razliku u godinama vidi kao prednost. "On na život gleda potpuno drugačije. Odrastao je uz laptop, dok sam ja dijelila jedno stolno računalo s braćom i sestrama", objasnila je, dodavši da su unatoč tome vrlo slični jer "život ne shvaćaju preozbiljno".

Ove zaruke dolaze kao konačno zatvaranje poglavlja njezine dugogodišnje i burne veze s glumcem Liamom Hemsworthom, s kojim je provela gotovo desetljeće u vezi punoj prekida i pomirenja. Vjenčali su se u tajnosti u prosincu 2018., no brak je potrajao svega osam mjeseci, a razvod je finaliziran početkom 2020. godine. Ironično, vijest o zarukama Miley Cyrus stigla je samo nekoliko mjeseci nakon što je u rujnu ove godine i sam Hemsworth objavio da se zaručio za svoju djevojku, manekenku Gabriellu Brooks.