MUČAN PROCES

Službeno potvrđeno! Slavna Srpkinja podnijela zahtjev za razvod, traži skrbništvo nad djecom

ARHIVA - 2016. Venecija: Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanovi? izlaze iz crkve nakon obreda vjen?anja
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 12:30

Iako se kao službeni razlog navode nepomirljive razlike, mediji već nagađaju o stvarnim uzrocima, a sve su glasnija šuškanja o navodnoj izvanbračnoj aferi Bastiana Schweinsteigera

Nakon devet godina braka, bivša tenisačica Ana Ivanović podnijela je zahtjev za razvod od nogometne legende Bastiana Schweinsteigera. Prema pisanju njemačkog lista Bild, Ivanović je još u studenom prošle godine na sudu u Münchenu pokrenula brakorazvodnu parnicu, a kao formalni razlog za kraj devetogodišnjeg braka navedene su "nepomirljive razlike". Par, koji je dugo slovio za jedan od najskladnijih, time je i službeno stavio točku na svoju ljubavnu priču.

U središtu ovog mučnog procesa našlo se i pitanje njihovo troje sinova: Luke, Leona i Tea. Naime, uz zahtjev za razvod, slavna Srpkinja podnijela je i zahtjev za puno skrbništvo te traži uzdržavanje od svog uskoro bivšeg supruga. Prema dostupnim informacijama, bivša teniska zvijezda trenutno s djecom boravi u njihovom domu na Palma de Mallorci, daleko od medijske pozornosti koju je ovaj slučaj privukao u Njemačkoj, ali i regiji.

Jahta od 400 tisuća eura, kuća na Mallorci i nekretnina na Alpama! Ana Ivanović se razvela, a s bivšim ovo treba podijeliti
ARHIVA - 2016. Venecija: Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanovi? izlaze iz crkve nakon obreda vjen?anja
1/16

Iako se kao službeni razlog navode nepomirljive razlike, mediji već nagađaju o stvarnim uzrocima. Sve su glasnija šuškanja o navodnoj izvanbračnoj aferi Bastiana Schweinsteigera, što je moglo biti kap koja je prelila čašu i dovela do konačne odluke. Par se o ovim navodima još nije oglasio, pokušavajući zaštititi privatnost svoje obitelji u ovim teškim trenucima.

Podsjetimo, Ana i Bastian vjenčali su se 2016. godine u Veneciji i od samog početka su bili pod velikim medijskim povećalom. On, svjetski prvak s njemačkom reprezentacijom, i ona, osvajačica Roland Garrosa, činili su se kao savršen spoj. Tijekom godina izgradili su obitelj, a njihove fotografije na društvenim mrežama uvijek su odavale dojam sklada i sreće, zbog čega je vijest o razvodu njihove obožavatelje ostavila u potpunom šoku.
