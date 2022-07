Ella Dvornik snimila eksplicitni duet sa srpskim reperom, fanovi je optužili za plagijat

Influencerica Ella Dvornik iznenadila je svoje fanove i snimila duet sa srpskim reperom FIlipom Arsenijevićem, umjetničkog imena Surreal. Pjesma nosi eksplicitni naziv "Ku*vanje", a u refrenu Ella pjeva:

''Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se."

Pjesma je u nekoliko dana skupila 35 tisuća pregleda na YouTubeu, te brojne komentare. "Bravo Ella, krećeš tatinim stopama", napisala joj je jedna obožavateljica. No, bilo je i onih koji su Elli i Surrealu zamjerili da su plagirali veliki hit "Hypnotize" Notorius B.I.G-ja. Naime, refren pjesme je potpuno isti.

- Meni je ovo prvenstveno gust, zabava, nećete me vjerojatno nikad vidjeti na pozornici jer sam introvert (znam, čudno vam je), ali svoj novac koji zarađujem na društvenim mrežama, koristim i da nahranim svoje druge kreativnosti. I, da, apsolutno mi je jasno da se neće svima svidjeti i to je ok. Ali vi koji me pratite dugo znate da ja radim sve iz svog gušta i nemam potrebu udovoljiti svima. Ono što me ponukalo je činjenica da muškarci mogu pjevati i repati o svemu bez ograničenja, a žene moraju koristiti metafore. E, neće moći ove noći! Ja sam tu da kažem što neke žene misle i to na isti način kao dečki. Zaustavite me ako možete, ali ne možete. To je to od mene za sad - napisala je Ella na Instagramu.

VIDEO: Pukla ljubav poznatog para: Nika Turković i Matija Cvek prekinuli dugogodišnju vezu