Sjećate se Gordane i Milana? Družili su se nakon showa, a ljubav se nije dogodila: 'On je našao drugu'

Zagrepčane Gordanu Gašparić Vrbljanini i Milana Tokića upoznali smo u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gdje su bili najstariji par. Nakon završetka showa njih dvoje nisu prekinuli kontakt te su se često družili.

Gordana je u showu tražila osobu s kojom bi provodila slobodno vrijeme i eksperti su je spojili s njezinim sugrađaninom, a unatoč njihovim razlikama poput toga da Gordana rano ustaje, a Milan voli spavati, njihov brak je uspio. Nakon završetka showa nastavili su raditi na razvijanju svog odnosa. Zajedno su ljetovali na hrvatskoj obali, a Gordana se hvalila fotografijama na društvenim mrežama.

- Milan me počastio vikendom na moru, ali tvrdi da su njegove fotografije ljepše od mojih - napisala je tada. Njihov odnos je i komentirala.

- Bilo je super. Ja sam bila kratko jer sam se zbog obveza morala vratiti, a Milan je ostao još nekoliko dana - ispričala je Gordana.

U međuvremenu se preselila u Varaždinske Toplice gdje ju je Milan posjećivao.

- Milan je jučer došao, proveli smo lijep dan zajedno. Često dođe k meni ili ja k njemu u Zagreb. Čujemo se i viđamo redovito, kada god poželimo i kada imamo vremena - rekla je Gordana koja uživa u novom stanu, te dodala:

- Jako sam sretna i ispunjena i drago mi je što se i Milanu sviđa ovdje.

No, iako su se družili i nakon showa, ljubav se nije dogodila ni u showu, ni van njega.

- Nikad nisam bila zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana - rekla je Gordana lani.

