Iva Rogić: 'Velika želja mi je biti dio Eurosonga, to bi mi bilo ostvarenje sna'

Novinarka i voditeljica Iva Rogić proteklih je godina postala jedan od najpoznatijih glasova u zadarskom eteru. Najpoznatija je po vođenju domaće top liste i razgovoru s glazbenicima, no u karijeri je pratila i brojne sportske i kulturne događaje, a posebno je ponosna na košarkaše Zadra, čiju je pobjedu u finalu Prvenstva Hrvatske nedavno pratila i u programu HRT-a Zadar.

Kako je počela vaša radijska i novinarska karijera? Kada ste počeli raditi na Radio Zadru?

Novinarska karijera počela je volontiranjem za lokalne pisane medije prije otprilike deset godina, ali budući da je ovo vrsta karijere koja na neki način odabere tebe, a ne ti nju, razvoj u tom smjeru počeo je puno ranije - u osnovnoj školi. Imala sam malo talenta i malo sreće da je profesorica hrvatskog jezika prepoznala taj talent u meni i još nekoliko učenika i pomagala nam da razvijamo umjetnost pisanja i kritičnog razmišljanja. Radio Zadar je četvrti medij u mojoj karijeri i moja najveća ljubav. Došla sam na Radio Zadar s nekakvim iskustvom, ali pravo iskustvo sam stekla tek radeći za HRT. Ako postoji entuzijazam i volja kod mladog novinara i radijskog voditelja, ponekad je dovoljno slušati i gledati što rade iskusnije kolege i na taj način upijati znanje. Ponekad je, naravno, bilo vrlo teško raditi posao kojem još nisi dorastao, ali smatram da se najbolje stvari u životu dogode ako se odlučiš "baciti u vatru".

Kako je izgledalo na početku, jeste li imali tremu?

Trema je bila prilično jaka i trajala je nekoliko godina. Čak i u mlađim danima, kao učenica, nisam naročito voljela javne nastupe - čitanje pred razredom ili prezentiranje svoga rada. Pronašla sam se u pisanju i to je bila moja sigurna zona. U pisanju sam se mogla do kraja izraziti i reći ono što zaista želim reći, a u javnim nastupima je uvijek postojala barijera. S vremenom se to promijenilo. Radio Zadar je danas moj drugi dom, a mikrofon moj najdraži način izražavanja i prenošenja informacija javnosti. Nekada je mikrofon za mene bio sinonim za tremu, pomalo i grč u želudcu, ali je postojalo nešto u meni, neka jaka želja da prevladam taj strah. Danas je to moja najveća pobjeda i najveća strast. Ostvarivanje svojih ciljeva u poslovnom smislu mi je kasnije olakšalo i privatni život. Imala sam više hrabrosti za sve druge korake u svom životu i danas sam iznimno zahvalna na tome što imam priliku raditi ono što volim, prenositi informacije javnosti i služiti ljudima, ali najviše - na ljudima oko sebe koji su imali velikog utjecaja na moj rast i razvoj u poslovnom svijetu. Veliku ulogu tu su imali moji kolege i glavni urednik HRT Radio Zadra - osoba koja ima beskrajno strpljenje i ljubav prema poslu i svojim suradnicima.

Koje ste sve emisije dosad radili?

Kroz gotovo deset godina rada, radila sam razne emisije i obrađivala mnogobrojne teme - od politike, zabavnih događanja, glazbe, pa čak i sporta. Glazba se ipak nekako nametnula sama. Osim što radim kao novinar i vodim radijski program, uređujem top listu domaće glazbe za HRT Radio Zadar, razgovaram s glazbenicima i pratim domaću glazbenu scenu. To mi je, za sada, najdraži dio posla i najviše uživam razgovarati s ljudima koji su se ostvarili kroz pisanje, stvaranje i prenošenje glazbe. Novinarstvo je široko područje i ono što me najviše veseli i zadovoljava je što se mogu baviti raznim temama i učiti od svojih sugovornika i ljudi s kojima radim.

Što danas sve radite, kako izgleda vaš radni dan?

Najveća sreća rada na HRT-u je što svaki radni dan izgleda drugačije. Nekad uređujem radijski program i dan provedem u studiju, nekad pripremam određene teme, pa provedem radni dan za računalom. Najuzbudljiviji, ali i najteži dio posla ipak je rad na terenu - komunikacija s ljudima i doživljaj teme koju obrađujem na licu mjesta. Ima dana kad je potrebno obrađivati teme s terena koje nisu bile predviđene zbog izvanrednih situacija i slučajeva, koji su vrlo često pozitivni, a ponekad nažalost i nesretni. Izdvojila bih u posljednjih nekoliko tjedana dva neočekivana terena - pobjedu KK Zadar nad Splitom i osvajanje prvenstva Hrvatske te poplave na području Obrovca i praćenje razvoja događaja. U takvim situacijama ne postoji ništa drugo nego novinarstvo. To su trenuci kad su novinari najviše posvećeni svome poslu i trebaju najviše razumijevanja svoje okoline.

Intervjuirali ste brojne glazbenike, koga biste posebno izdvojili? Sigurno je bilo zanimljivih anegdota?

Razgovori s glazbenicima uvijek su zanimljivi. Teško je posebno izdvojiti samo neke - svi su vrlo strastveni oko glazbe i na svoj način posebni. Jednako je zanimljivo razgovarati s glazbenicima koji su na glazbenoj sceni godinama, kao i s onima koji su tek na početku. Imala sam to zadovoljstvo i čast da sam razgovarala s nekoliko glazbenika na počecima njihovih karijera. Predstavljali su, u razgovoru sa mnom, svoje prve singlove, a danas ih slušamo i gledamo kao uspješne mlade izvođače i to je veliki plus ovog posla - gledati ljude kako napreduju. Marko Škugor je, recimo, u studiju sa mnom predstavljao jedan od svojih prvih singlova, a danas je vrlo uspješan glazbenik kojeg zovu "kraljem prvih plesova". Ako bih morala izdvojiti neke - među mlađim glazbenicima Marko Kutlić, Nika Turković i Martin Žunec često imaju zanimljive odgovore na pitanja, a od iskusnijih izvođača nekako mi je ostao u sjećanju razgovor s Gibonnijem. Nevjerojatno je koliko je taj čovjek uspješan, poseban glazbenik, a koliko je jednostavna, ugodna i topla osoba. Naravno, svi ostali glazbenici s kojima sam imala prilike razgovarati također su bili zanimljivi i dragi, ali dugo bi trajalo kad bih spomenula sve koji su ikad sjeli za mikrofon nasuprot mene. Jako lijepo iskustvo je prisustvovati velikim glazbenim događajima poput dodjele nagrada Porin. Sanjam o velikim pozornicama, ali samo u smislu praćenja, slušanja i intervjuiranja glazbenika. Velika želja mi je biti dio Eurosonga, recimo. To bi bilo ostvarenje sna, budući da odmalena pratim Eurosong svake godine.

Živite i radite u Zadru. Koje su prednosti i nedostaci života u Zadru? Jeste li razmišljali o preseljenju u Zagreb?

Zadar je predivan grad za život. Rođena sam Zadranka i tu živim cijeli život. Ima svojih vrlina i mana s obzirom na to da je turistički grad, pa se i nakon 28 godina života ovdje ponekad teško naviknuti na dio godine kad ima previše ljudi i dio godine kad grad spava. Najljepše su jeseni i proljeća jer je tada optimalan broj ljudi koji žive ili borave u Zadru. Zbog prirode posla, naravno da sam razmišljala o preseljenju u Zagreb. Zagreb nudi brojne prilike koje ti manji grad ne može ponuditi, ali s vremenom sam odustala od te ideje. Ostvarila sam se u Zadru i tu se za sada vidim dugoročno. Ipak, volim "lutati" pa putujem i poslovno i privatno barem četiri puta godišnje. Smatram da je sreća, zadovoljstvo i ispunjenost u čovjeku, a ne u okolini i da je čovjek sretan kad je sretan sam sa sobom, bez obzira gdje se nalazi.

