FOTO Novi izgled poznate glumice zabrinuo obožavatelje: 'Što joj je s licem?'

Glumica Margot Robbie (35) pojavila se na Chanelovoj reviji u sklopu Tjedna mode u Parizu, a njezin izgled izazvao je hrpu komentara. Dugu kosu i raskošnu haljinu, kakve je nosila na premijeri 'Orkanskih visova', zamijenila je bob frizurom s tankim šiškama, prozirnim topom bez rukava i širokim trapericama, što je potaknulo podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Prisustvo Margot Robbie na Chanelovoj reviji nije iznenađenje, s obzirom na to da je ambasadorica tog brenda. Njezin prozirni top dio je najnovije Chanelove haute couture kolekcije, a kombinirala ga je sa širokim plavim trapericama i kaki torbicom Chanel 25. Mnogi obožavatelji pohvalili su njezinu transformaciju.

Margot Robbie attends CHANEL Fall/Winter 2026-2027 runway during Paris Fashion Week on March 2026 - Paris, Fashion 09/03/2026 Foto: IK ALDAMA

"Veličanstvena je", napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili: "Margot Robbie, ostala sam bez daha" i "Previše je lijepa da bi joj ijedna vlas prekrivala lice". Ipak, nisu svi bili oduševljeni, osobito frizurom. "Ovako sam izgledala kad mi je brat iz zabave odrezao šiške dok smo imali osam i deset godina", navodi se u jednom komentaru, dok su drugi dodali: "Duga kosa joj bolje stoji" i "Frizura je postaruje".

Osim frizure, mnogi su komentirali i to što navodno izgleda mršavije. Neki su izrazili zabrinutost i povezali njezin izgled s trendovima u Hollywoodu. "Što joj je s licem?" i "Što se događa u Hollywoodu? Svi izgledaju kao da kopne", zapitali su se neki. Drugi su bili izravniji: "Cijeli taj trend kostura počinje gubiti na privlačnosti. Stvarno je ostarjela u zadnjih 13 mjeseci". Pojavila su se i pitanja poput: "Zašto joj koža lica izgleda upalo? Prije je bila tako lijepa", uz zaključak: "Eto, Hollywood ju je dohvatio". Neki su nagađali da je glumica koristila injekcije za mršavljenje, dok su drugi njezin izgled pripisali rigoroznoj dijeti i vježbanju nakon porođaja.