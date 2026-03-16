FOTO Leonardo DiCaprio (51) na dodjeli Oscara pojavio se sa prezgodnom manekenkom (27)

Ovo je prvi put da je DiCaprio poveo Ceretti (na slici lijevo) na najvažniju holivudsku večer, a njezina prisutnost jasno pokazuje koliko je njihova veza postala ozbiljna. Talijanska manekenka Ceretti (27) prvi je put povezana s DiCapriom u ljeto 2023. godine, a od tada njihova romansa neprestano cvjeta.
Posljednji put kada je DiCaprio na Oscare poveo partnericu bilo je 2020. godine, kada mu je pratnja bila Camila Morrone. Holivudski zavodnik također je na dodjeli 2005. godine pod ruku vodio tadašnju djevojku Gisele Bündchen.
Film "One Battle After Another", predvođen Leonardom DiCapriom koji je bio nominiran za najboljeg glumca, prati skupinu bivših revolucionara koji se ponovno okupljaju kako bi spasili kćer jednog od svojih suboraca, dok se njihov neprijatelj ponovno pojavljuje nakon 16 godina.