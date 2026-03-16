trešnja

VIDEO Novo poglavlje glazbene grupe nakon 10 godina zajedničkog djelovanja i velik broj nastupa

Foto: Doringo Videography
Davorka Ćuk
16.03.2026.
u 22:30

Nova glazbena grupa Trešnja predstavila je svoj singl prvijenac "Čari" i time službeno otvorila novo autorsko poglavlje svog dugogodišnjeg rada na sceni. Iako je riječ o mladim glazbenicima, Trešnja iza sebe ima gotovo deset godina zajedničkog djelovanja i velik broj nastupa, a sada su nam se predstavili i kao autorski bend.

- Pjesmu "Čari" napisao je Almir Elezović. Kada smo dobili prvi verziju, na prvo nam je slušanje zagolicala maštu. Znali smo da se u tom tekstu i glazbi krije neki izričaj koji možemo nazvati svojim. Ritam je bio zarazan, a tekst domišljat i pozitivan. Uz naš aranžerski tim, pjesmu smo odlično prilagodili našim instrumentima i zaokružili ideju da odmah u počecima na scenu donesemo osvježenje na tamburama - istaknuli su članovi benda te dodali da su reakcije publike i više nego dobre, pa su i oni zadovoljni. Glazbenici su istaknuli i da često nastupaju u Zagrebu i okolici, a uz nastupe nastavljaju raditi i na novim pjesmama.

Inače, Trešnju čine Miroslav Marić (frontmen), Karlo Pilatuš (vokal, prim), Josip Milinković (vokal, kontra), Alen Šimun Dudak (harmonika), Josip Ivatek (basprim, prateći vokal), Ivan Gredičak (bubanj) i Juraj Kekić Keks (bas). Sadašnja postava prisutna je unazad četiri godine, a svi članovi Trešnje koji sviraju tambure potekli su iz podsljemenskih KUD-ova.

- Povezala su nas poznanstva kroz brojne smotre folklora. U osnivačkoj postavi 2016. godine bili su svi članovi osim Alena, Ivana i Keksa. Alen se s harmonikom uključio ubrzo nakon osnutka, a Keks je dvije godine poslije stupio na mjesto dotadašnjeg basista. Ivana smo upoznali u razdoblju kada smo započeli ulaganje u ozvučenje i kada smo Trešnjin zvuk htjeli nadograditi osobom koja je na svakoj svirci odlučno iza nas - bubnjarom. Nakon ovoliko zajedničkih godina, zaista smo prijatelji koje vezuje toliko više od samog zajedničkog nastupa. To ne možemo sakriti i sigurni smo da je povezanost kojom zračimo rado prihvaćena od naše publike - ističu članovi Trešnje koji nam otkrivaju i kako su odabrali ime.

- Josip i Miroslav su kao članovi KUD-a Frankopan Remete bili na povratku s probe za smotru folklora i u ZET-ovoj su petnaestici zasvirali hit sastava Gazde "Još i danas zamiriše trešnja". Tu spontanu svirku snimila je i vozačica - naravno, nakon što je zaustavila tramvaj. Uglavnom, snimka je dobila nešto medijskog prostora preko Facebook grupa i nekih portala, a mi smo zbog toga bili oduševljeni. Tada se ime rodilo samo od sebe - ističu članovi benda u kojem je vrlo šarolika lepeza profesija. - Imamo dva inženjera, kuhara, prodavača, psihologa, električara i dentalnog asistenta. Što još jedna grupa može poželjeti? - kažu kroz smijeh članovi Trešnje.

