FOTO Danijela Dvornik (59) pozirala u grudnjaku i gaćicama, pokrenula žestoku raspravu: Zašto bi se trebala skrivati?

Influencerica Danijela Dvornik (59) ponovno je uspjela zaintrigirati javnost na društvenim mrežama. Njezina nedavna objava na Instagram Storyju, video u koje pozira u crvenom čipkastom donjem rublju, brzo je pronašla put do hrvatskog Reddita, točnije do subreddita r/Kokosinjac. Na fotografijama iz videa koje su tamo objavljene se Danijela presvlači, a prati ih natpis: "Boje i donji veš oblačim po raspoloženju i nije bitno za koju prigodu". Objava je potaknula živu raspravu u kojoj su korisnici iznijeli brojne komentare.

Reakcije su bile podijeljene, no mnogi su korisnici iskoristili priliku kako bi pohvalili Danijelin izgled i hrabrost. "Svaka čast na samopouzdanju, žena izgleda fantastično", "Inspiracija za sve žene, godine su samo broj", samo su neki od komentara podrške. Ipak, bilo je i onih koji su smatrali objavu neprimjerenom, spominjući "krizu poznih godina". Ta je opaska potaknula raspravu o tome što je prikladno za žene u određenoj dobi. Mnogi su stali u Danijelinu obranu, tvrdeći da je njezina objava pozitivan primjer slavljenja vlastitog tijela, neovisno o godinama. "Zašto bi se žena u njezinim godinama trebala skrivati? Izgleda bolje od mnogih dvostruko mlađih", zaključio je jedan korisnik.

Ova objava pokazuje i drugu stranu Danijele Dvornik, koja je javnosti poznata po svom mirnom životu na otoku Braču, gdje se posvetila maslinama i tjelovježbi, čime je postala fitness inspiracija mnogim ženama svoje generacije. Zanimljivo, fotografija je osvanula na Redditu pod imenom "Kokošinjac" samo nekoliko dana nakon što su mediji izvijestili da je Danijela na svom imanju na Braču izgradila pravi kokošinjac. Čini se da Danijela uspješno spaja sliku žene koja uživa u jednostavnom otočkom životu s onom koja samouvjereno slavi svoje tijelo i ne boji se pokazati svoju odvažnu stranu.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno: Danijela Dvornik i dalje zna kako inspirirati i pokrenuti raspravu. Dok jedni hvale njezinu hrabrost, a drugi je propituju, njezine objave redovito postaju viralne, dokazujući da i u 60. godini života ne prestaje biti uzor mnogima i intrigirati javnost svojim nesputanim duhom.