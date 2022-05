Sjećate li se 'Dadilje'? 65-godišnja glumica borila se s teškom dijagnozom, a za sve krivi užasan događaj

Glumica Fran Drescher, hrvatskim gledateljima najpoznatija po ulozi u seriji "Dadilja" ponovno je na predstavljanju svoje knjige 'N is for the Nanny' progovorila o tome kako je bila žrtva silovanja 1985. godine.

Traumu nikada nije liječila, a upravo to smatra uzrokom raka koji joj je dijagnosticiran 15 godina kasnije.

- Doživjela sam traumu kao žrtva silovanja i godinama se nisam bavila time kako je to emocionalno utjecalo na mene, jednostavno sam nekako nastavila sa svojim životom - rekla je 65-godišnjakinja.

Glumica smatra da nije moguće da je oboljela upravo od raka maternice, nakon što je bila silovana.

Priznala je i da je tek nakon dvije godine pogrešnih dijagnoza bila podvrgnuta histerektomiji.

- Amerikanci su izloženi otrovima, kroničnim bolestima i ovisnosti o drogama, govori Drescher naglašavajući kako je potrebno istražiti što slabi naš imunološki sustav te zašto dolazi do pojavljivanja kroničnih bolesti - zaključila je Fran.

Inače Fran je prije dvije godine u velikom intervjuu ispripovijedala sve o tome kako su 1985., tijekom provale u njezinu kuću, silovane njezina prijateljica i ona, dok je Franin tadašnji suprug Peter Marc Jacobson bio vezan i s povezom preko očiju.

- Tada nismo znale da su taj muškarac i njegov brat bili na uvjetnoj slobodi. Bilo je grozno i pomisliti da je bio zatvoren, a potom pušten, i da je nakon svega to napravio. Budući da imam fotografsko pamćenje, pomogla sam policiji i ilustratoru da napravi skicu prema kojoj su ga kasnije pronašli i priveli - ispričala je glumica koja je tada imala 28 godina.

