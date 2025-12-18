Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Dragica je bila najstarija kandidatkinja šeste sezone, imala je 123kg, evo kako izgleda sada

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
18.12.2025.
u 06:00

Na svom Instagram profilu Dragica često objavljuje snimke svojih treninga u teretani, a pratitelji se dive njezinom napretku

Kandidatima showa "Života na vagi" najteži period uvijek slijedi nakon showa, kada baz stručnog vodstva moraju nastaviti sa zdravim životnim navikama. Veliki je to izazov i neki se uspiju pridržavati novih navika te jesti balansirano i odlaziti redovito na treninge. Među njima je i Dragica Ceković koju su gledatelji upoznali kao kandidatkinju šeste sezone. Na svom Instagram profilu Dragica često objavljuje snimke svojih treninga u teretani, a pratitelji se dive njezinom napretku. Ove godine u finalnom tjednu osme sezone showa „Život na vagi“ gledatelji su imali priliku ponovno vidjeti i Dragicu Ceković, koja je ujedno bila i najstarija sudionica šeste sezone.

Dragica je u show ušla s 123 kilograma, a na prijavu ju je potaknulo to što su joj kilogrami počeli ozbiljno smetati u svakodnevnom životu, unatoč brojnim dijetama koje je ranije isprobavala. U trenutku izlaska iz emisije vaga je pokazivala 116 kilograma, no njezina transformacija tu nije stala. Nakon završetka showa nastavila je raditi na sebi i usvojila zdrave životne navike. Prije mjesec dana objavila je novi video na Instagramu na kojem je pokazala kako diže utege i pokazala je kakvu snagu ima zahvaljujući redovitim odlascima u teretanu. U komentarima su joj mnogi poslali riječi ohrabrenja, a bivša kandidatkinja showa Zuzana Filipaš napisala joj je: Bravooo. 

Gostujući ranije ove godine u emisiji RTL Direkt, Dragica je otkrila da je ukupno izgubila čak 43 kilograma te opisala kako danas izgleda njezin život. – Prije sam kuhala tako da je žlica morala stajati uspravno u zapršci. Danas ukućanima kuham isto kao i prije, ali sebi pripremam drugačija jela. Nema kruha, tjestenine je znatno manje. Nakon vježbanja sam potpuno druga osoba – priznala je. Njezina prehrana doživjela je potpunu promjenu, a maslinovo ulje, koje prije nije voljela, danas je jedan od glavnih sastojaka njezinih obroka. – Sad obožavam maslinovo ulje. Nekad sam jela odojka, grah, slatkiše, kolače, kobasice… Danas sam to zaboravila. Odlučila sam da to više neću i dala si izazov mogu li bez toga nekoliko mjeseci – i uspjela sam – rekla je u razgovoru s Mojmirom Pastorčić.

Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
Ključne riječi
showbiz Dragica Ceković život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Superpotjera
Video sadržaj
TV KRITIKA

Navija se glasno ispred malih ekrana, zaustavi se dah dok se prati, a nije riječ o nekoj napetoj nogometnoj utakmici

Zaredali su se zadnjih tjedana baš sjajni nastupi, poput onog Dominika Pozderca, koji je bez ijedne pogreške nadigrao svih petero lovaca i kući otišao sa 20 tisuća eura. No osim sjajnih natjecatelja, pohvalu zaslužuju i lovci, Sven Marcelić, Krešimir Sučević Međeral, Morana Zibar, Dean Kotiga i Mladen Vukorepa, koji uspijevaju biti istovremeno poučni i zabavni

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!