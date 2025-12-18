Dragica je bila najstarija kandidatkinja šeste sezone, imala je 123kg, evo kako izgleda sada

Kandidatima showa "Života na vagi" najteži period uvijek slijedi nakon showa, kada baz stručnog vodstva moraju nastaviti sa zdravim životnim navikama. Veliki je to izazov i neki se uspiju pridržavati novih navika te jesti balansirano i odlaziti redovito na treninge. Među njima je i Dragica Ceković koju su gledatelji upoznali kao kandidatkinju šeste sezone. Na svom Instagram profilu Dragica često objavljuje snimke svojih treninga u teretani, a pratitelji se dive njezinom napretku. Ove godine u finalnom tjednu osme sezone showa „Život na vagi“ gledatelji su imali priliku ponovno vidjeti i Dragicu Ceković, koja je ujedno bila i najstarija sudionica šeste sezone.

Dragica je u show ušla s 123 kilograma, a na prijavu ju je potaknulo to što su joj kilogrami počeli ozbiljno smetati u svakodnevnom životu, unatoč brojnim dijetama koje je ranije isprobavala. U trenutku izlaska iz emisije vaga je pokazivala 116 kilograma, no njezina transformacija tu nije stala. Nakon završetka showa nastavila je raditi na sebi i usvojila zdrave životne navike. Prije mjesec dana objavila je novi video na Instagramu na kojem je pokazala kako diže utege i pokazala je kakvu snagu ima zahvaljujući redovitim odlascima u teretanu. U komentarima su joj mnogi poslali riječi ohrabrenja, a bivša kandidatkinja showa Zuzana Filipaš napisala joj je: Bravooo.

Gostujući ranije ove godine u emisiji RTL Direkt, Dragica je otkrila da je ukupno izgubila čak 43 kilograma te opisala kako danas izgleda njezin život. – Prije sam kuhala tako da je žlica morala stajati uspravno u zapršci. Danas ukućanima kuham isto kao i prije, ali sebi pripremam drugačija jela. Nema kruha, tjestenine je znatno manje. Nakon vježbanja sam potpuno druga osoba – priznala je. Njezina prehrana doživjela je potpunu promjenu, a maslinovo ulje, koje prije nije voljela, danas je jedan od glavnih sastojaka njezinih obroka. – Sad obožavam maslinovo ulje. Nekad sam jela odojka, grah, slatkiše, kolače, kobasice… Danas sam to zaboravila. Odlučila sam da to više neću i dala si izazov mogu li bez toga nekoliko mjeseci – i uspjela sam – rekla je u razgovoru s Mojmirom Pastorčić.