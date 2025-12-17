'Doživio sam treći slom živaca': Trener iz Života na vagi otkrio oko čega se posvađao s kćeri

Edin Mehmedović, trener iz popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi", pratiteljima na društvenim mrežama otkrio je oko čega se posvađao sa svojom kćeri Arijanom. "Pusa... liječi sve. Ili? Samo pet minuta prije ove slike doživio sam treći slom živaca danas", započeo je svoju objavu na Instagramu omiljeni Edo, pa nastavio:

"Odgajati djecu je stvarno ponekad naporan i težak posao. A kad si još k tome i bolestan, onda to postaje prava borba. Ova mala je jedno tvrdoglavo dijete koje gura svoj naum do kraja. Zanima vas oko čega smo se pofajtali? Oko... žlice za sarmu. Ona hoće malu, čajnu. Ja joj dajem malo veću. Ne onu za juhu, nego samo mrvicu veću od one koju ona želi. I tu kreće kaos", trener opisuje situaciju koja potom polako izmiče kontroli.

"Totalno gubim kompas i inzistiram na „srednjoj“. Vadim sve žlice i radimo usporedbu, od najmanje do najveće. Ariana, ova srednja je idealna... Ma jok. Hoće malu. 'Ok, ako nećeš jesti s mojom, nećeš uopće. Ajmo na tuširanje!' Kreće galama. Druge dvije kćeri me smiruju. A ja tek tada počinjem shvaćati da mi je sve uzaludno..." poručuje Mehmedović i dodaje:

"Ali u tom trenutku – što je ispravan potez? Odustati od svog nauma (a nije tu samo žlica u pitanju) ili inzistirati do kraja? Živčano je otuširam, kažem joj da se obuče, a ona najsporijim tempom na svijetu, potpuno opuštena, kreće u oblačenje pidžame. Ja, iscrpljen i bolestan, sjedim na stepenicama i peče me savjest. Ona i dalje po svom udara. Ne znam koga treba tješiti... mene ili nju?" pita Edo koji je iz situacije izvukao pouku.

"A onda ova pusa. I shvatim da ponekad nije poanta pobijediti u raspravi, nego prepoznati trenutak kad treba stati, udahnuti i izabrati odnos. A ne kontrolu. Oprosti mi, Ariana. Učimo zajedno", zaključio je trener iz Života na vagi. Podsjetimo, Edo i njegova supruga Petra imaju tri djevojčice: Lindu, Lorenu i Arianu koja se rodila u prosincu 2021. godine. Trener Edo često na Instagramu dijeli obiteljske fotografije, a u jednom intervju za RTL ispričao je i kako u njegovoj obitelji izgleda jedan tipičan dan i što se nalazi na njihovu jelovniku.

"Ujutro obavezno curama napravim voćni smoothie, to nikad ne preskačemo. Najstarija kćer I ja smo voćojedi pa tamanimo sve sezonsko voće. Uglavnom ranije ručam, već oko 12 sati pojedem neku juhu ili varivo (najdraži mi je grah). Kad se cure vrate iz škole ili vrtića, zajedno ručamo kod kuće. Pogotovo kad je krenula pandemija koronavirusa, kuhamo kod kuće. Plac mi je na par minuta od kuće i tamo sam skoro svaki dan pa uvijek gledam uzeti sezonsko i svježe voće i povrće. Riba i plodovi mora su minimalno jednom tjedno na stolu. Jedan dan u tjednu nam je bezmesni kad smo samo na voću i povrću. Od mesa konzumiramo uglavnom junetinu, teletinu, puretinu i pancetu ili pršut koji najstarija kćer obožava", ispričao je za RTL. Inače, zagrebački kineziolog i njegova kolegica Maja Ćustić 2021. godine osvojili su Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine.