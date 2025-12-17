Naši Portali
NEDJELJOM U 2

Stanković najavio nove goste, a gledatelji kažu: Više je dobrih samozatajnih nego loših koji imaju veći publicitet

VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 21:15

Kako je dao naslutiti u svojoj najavi njegovi gosti ove nedjelje su ljudi koji su dobrim djelima obilježili 2025. godinu.

Odabirom tema kroz nekoliko zadnjih emisija Aleksandar Stanković oduševio je svoje gledatelja, pa je tako i nova tema "Nedjeljom u 2" izazvala brojne komentare odobravanja i pohvala. - 2025. Djevojčica koja se suprotstavila nasilju, tata koji je preplivao Jadran zbog obiteljske tragedije, liječnica koja je spasila dijete...to su nam gosti u nedjelju. - najavio je urednik i voditelj emisije na službenoj Facebook stranici. Kako je dao naslutiti u svojoj najavi njegovi gosti ove nedjelje su ljudi koji su dobrim djelima obilježili 2025. godinu.

- Upoznat ćemo tako liječnicu koja je spasila dijete s tumorom, djevojku koja se suprotstavila nasilnicima, čovjeka koji kroz amaterski sport spaja djecu... - piše na stranicama HRT-a u najavi emisije. Tema i gosti dobili su pohvale od gledatelja koji su u komentarima pisali: - Bravo za odabir gostiju i tema.Toliko su mediji preplavljeni lošim događajima i ljudima,da su istinski heroji i tople životne priče potisnute. Bravo u odabiru gostiju ,više je dobrih samozatajnih nego loših koji imaju veći publicitet. Bravo Stankoviću, takvi gosti su dobri za sve nas, pa tako i za tvoju depresiju i moju anksioznost.

Večeras u 20:00 na našem kanalu pogledajte novu epizodu podcasta Show², a gost je Aleksandar Stanković

Prije godinu i pol dana Stanković je najavio zaokret u emisiji te se odlučio odmaknuti od političkih tema i gostiju, a ovakav koncept svidio se publici. U tim najavama istaknuo je da nakon 24 godine vođenja emisije i brojnih gostovanja političara želi promijeniti koncept te razgovarati o drugim društvenim i životnim temama, a ne stalno o politici. U objavama prilikom najave tema emisija iz ovog perioda Stanković jasno prelazi s političkih na šire društvene sadržaje te teme koje nisu fokusirane na politiku, što potvrđuje i opći zaokret emisije. Nedavno je objavio i knjigu "F32"  kao nastavak prethodne knjige „Depra“. Naziv F32 odnosi se na označavanje kliničke dijagnoze depresivne epizode prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Stanković kroz F32 nastavlja razgovor o mentalnom zdravlju i depresiji, temama koje smatra društveno važnim.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

SU
Susjeda3
21:29 17.12.2025.

Alexandar veliki🤣🤣🤣 Neprobavljivo već 20 godina, i još mu treba suport. Ranićuse😍

RI
rimac444
21:45 17.12.2025.

Aca je zlo i naša sramota koju plaćamo, a instalirao ga komunjara, zločinac Galić, koji je od HRT-a napravio JRT po nalogu Račana i partije.

