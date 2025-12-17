Naši Portali
LJUBAVNA IDILA

FOTO Zvijezda Kumova više ne skriva dečka! Upoznali su se na otoku, a evo čime se bavi

Foto: Privatna arhiva
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 22:00

Iako svoj privatni život uglavnom vješto čuva daleko od očiju javnosti, Nika Barišić nije odoljela na Instagramu podijeliti trenutke sreće i pokazati lice muškarca koji joj je osvojio srce

Mlada glumica Nika Barišić, koju je publika zavoljela kao Laru Gotovac u popularnoj seriji "Kumovi", odlučila je napraviti iznimku i s pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti djelić svoje intime. Objavila je romantičnu fotografiju sa svojim partnerom Svenom Derkom.

Par je u vezi od ljeta 2023. godine, kada su se upoznali u slikovitom Bolu na otoku Braču. Iako dolaze iz potpuno različitih profesionalnih svjetova, čini se da im upravo ta razlika savršeno odgovara te da su jedno u drugome pronašli sigurno utočište i veliku podršku, što glumica često ističe.

Dok je Nika jedno od prepoznatljivih lica s televizijskih ekrana, njezin partner Sven bavi se potpuno drugačijom profesijom. Po struci je optometrist, a zaposlen je u obiteljskoj tvrtki koju je osnovala njegova majka. U ranijim je intervjuima glumica naglašavala kako joj Sven pruža veliko razumijevanje za njezin posao, što joj znatno olakšava usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Lara iz 'Kumova' o najtežoj sceni koju je snimala: 'Užasno mi je teško palo, suze su vrcale'
1/7

Koliko joj veza znači, Nika je otkrila u nedavnom intervjuu: - Za mene zrela ljubav znači da možeš prihvatiti partnera sa svim njegovim osjećajima i stanjima. I dečko i ja jako se trudimo iskomunicirati sve situacije i imati maksimalno razumijevanja jedno za drugo. Generalno mislim da uza sebe imam jednog divnog čovjeka s kojim jedva čekam sve! - izjavila je za Story. Čini se kako je Nika pronašla ljubavnu sreću, a ranije je otkrila i kako bi se jednog dana voljela ostvariti kao majka.

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
showbiz dečko Nova TV kumovi Nika Barišić

