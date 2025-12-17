Elon Musk komentirao grudi Sydney Sweeney, zgroženi korisnici ga napali u komentarima

Vlasnik platforme X i najbogatiji čovjek na svijetu prema Forbesu, Elon Musk, ponovno je podigao prašinu na društvenim mrežama. Sve je započelo kada je magazin Variety na platformi X objavio videozapis s premijere filma "The Housemaid" u Los Angelesu. U njemu je jedna od trenutno najvećih hollywoodskih zvijezda, glumica Sydney Sweeney, pozirala fotografima u elegantnoj bijeloj haljini. Dok su se u komentarima nizale pohvale brojnih obožavatelja na račun njezinog izgleda i modne kombinacije, pažnju Elona Muska, vlasnika same platforme, privukao je jedan vrlo specifičan detalj.

Umjesto uobičajenog komentara, najbogatiji čovjek svijeta na objavu je odgovorio AI generiranim memeom koji prikazuje ženu s izrazito velikim grudima. Uz sliku nasmiješene žene stajao je natpis "what it looks like" (kako izgleda), dok je drugi dio, s prikazom anatomije opterećene kralježnice, nosio natpis "how it feels" (kako se osjeća). Svoju je objavu zaključio kratkom porukom: "can’t be easy" (ne može biti lako), očito aludirajući na potencijalne bolove u leđima s kojima se suočavaju žene s bujnim poprsjem. Mnogima je, međutim, bilo krajnje neobično i neprimjereno što Musk na taj način javno komentira tijelo mlade glumice.

Njegov potez izazvao je lavinu kritika korisnika na X-u, koji su njegov komentar prozvali čudnim i neumjesnim. "Zar nemaš raketu za izgraditi ili nešto slično?", upitao je jedan korisnik, aludirajući na Muskov rad u tvrtki SpaceX. Drugi je bio znatno direktniji, fokusirajući se na razliku u godinama: "Ona je 30 godina mlađa od tebe. Čudno." Treći se nadovezao sumnjajući u njegove motive, napisavši: "Zašto imam osjećaj da je Elon zaboravio da je na svom glavnom računu." Kritičari su se složili da je takav komentar ispod razine osobe njegovog statusa.

Sydney Sweeney

Ipak, nisu svi smatrali Muskov potez neprimjerenim. Dio korisnika pohvalio je njegovu šalu, dok su brojne korisnice iskoristile priliku kako bi podijelile vlastita iskustva. "Nema sumnje, bol je stvarna, pogotovo ako se ne izgradi ozbiljna snaga trupa za potporu grudima. Kupnja grudnjaka koji su istovremeno seksi i pružaju potporu je horor priča sama po sebi", napisala je jedna korisnica, potvrđujući Muskovu poantu. Jedna je čak uputila Musku i neobičnu molbu: "Elon, možeš li dizajnirati udoban potporni grudnjak za nas djevojke s velikim grudima???"