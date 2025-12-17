Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
EVO ŠTO JE OBJAVIO

Elon Musk komentirao grudi Sydney Sweeney, zgroženi korisnici ga napali u komentarima
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 22:30

Ovog puta meta Muskovog komentara bila je popularna glumica Sydney Sweeney, čiji je izgled na premijeri novog filma prokomentirao na vrlo neobičan način, izazvavši lavinu podijeljenih reakcija

Vlasnik platforme X i najbogatiji čovjek na svijetu prema Forbesu, Elon Musk, ponovno je podigao prašinu na društvenim mrežama. Sve je započelo kada je magazin Variety na platformi X objavio videozapis s premijere filma "The Housemaid" u Los Angelesu. U njemu je jedna od trenutno najvećih hollywoodskih zvijezda, glumica Sydney Sweeney, pozirala fotografima u elegantnoj bijeloj haljini. Dok su se u komentarima nizale pohvale brojnih obožavatelja na račun njezinog izgleda i modne kombinacije, pažnju Elona Muska, vlasnika same platforme, privukao je jedan vrlo specifičan detalj. 

Umjesto uobičajenog komentara, najbogatiji čovjek svijeta na objavu je odgovorio AI generiranim memeom koji prikazuje ženu s izrazito velikim grudima. Uz sliku nasmiješene žene stajao je natpis "what it looks like" (kako izgleda), dok je drugi dio, s prikazom anatomije opterećene kralježnice, nosio natpis "how it feels" (kako se osjeća). Svoju je objavu zaključio kratkom porukom: "can’t be easy" (ne može biti lako), očito aludirajući na potencijalne bolove u leđima s kojima se suočavaju žene s bujnim poprsjem. Mnogima je, međutim, bilo krajnje neobično i neprimjereno što Musk na taj način javno komentira tijelo mlade glumice.

Njegov potez izazvao je lavinu kritika korisnika na X-u, koji su njegov komentar prozvali čudnim i neumjesnim. "Zar nemaš raketu za izgraditi ili nešto slično?", upitao je jedan korisnik, aludirajući na Muskov rad u tvrtki SpaceX. Drugi je bio znatno direktniji, fokusirajući se na razliku u godinama: "Ona je 30 godina mlađa od tebe. Čudno." Treći se nadovezao sumnjajući u njegove motive, napisavši: "Zašto imam osjećaj da je Elon zaboravio da je na svom glavnom računu." Kritičari su se složili da je takav komentar ispod razine osobe njegovog statusa.

Sydney Sweeney
1/20

Ipak, nisu svi smatrali Muskov potez neprimjerenim. Dio korisnika pohvalio je njegovu šalu, dok su brojne korisnice iskoristile priliku kako bi podijelile vlastita iskustva. "Nema sumnje, bol je stvarna, pogotovo ako se ne izgradi ozbiljna snaga trupa za potporu grudima. Kupnja grudnjaka koji su istovremeno seksi i pružaju potporu je horor priča sama po sebi", napisala je jedna korisnica, potvrđujući Muskovu poantu. Jedna je čak uputila Musku i neobičnu molbu: "Elon, možeš li dizajnirati udoban potporni grudnjak za nas djevojke s velikim grudima???"

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
Ključne riječi
showbiz Sydney Sweeney Elon Musk

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Mia23q
Mia23q
23:16 17.12.2025.

Tražiš djevojku za jednu noć💋? Dobrodošli - XMEET.CLUB

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
PROSLAVILA POBJEDU

Kći Gorana Višnjića otkrila u kakvom je odnosu s ocem, nakon titule Kraljice Hrvatske oglasila se i njena majka

Svakim otkucajem moga srca nastojala sam utkati u njezin život one prave ljudske vrijednosti i to ću činiti dok postojim. Hvala predivnim ljudima u ovom spektaklu ljepote, radosti i predivne mladosti. Ispunili ste više od očekivanja i hvala vam na pruženoj prilici koju će moja kći pamtiti zauvijek i opravdati pruženo povjerenje da ispuni sva očekivanja nakon ove veličanstvene večeri, napisala je Rupić

Gil Gerard
Video sadržaj
3
LEGENDA SF-A

Zvijezda popularne serije izgubila bitku s opakom bolešću, iza sebe ostavio dirljivu poruku

Iako je uloga kapetana Rogersa postala sinonim za njegovu karijeru, Gerard je umalo odbio ponudu koja mu je donijela svjetsku slavu. U intervjuu iz 2018. godine priznao je kako je u početku bio skeptičan, smatrajući da je lik previše "crtan". "Vidio sam što je uloga Batmana učinila karijeri Adama Westa i bojao sam se da je ovo još jedan takav lik. Nisam želio raditi takve stvari", izjavio je tada.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!