Drama u Dalju! Dejan izbacio Valentinu, a ona mu očitala bukvicu: 'Boji se vezati, nikad neće naći ljubav'

Nakon mozganja, Dejan je bio spreman obznaniti koja djevojka napušta njegovu farmu. Napetost se itekako mogla rezati nožem, no dodao je da emocija nema, pa ni kajanja. „Želi li neka kući?“ upitao ih je, no nijedna se nije javila. Priznao je kako mu se kod Dore ne sviđaju njezine promjene raspoloženja, Miljana mu se čini „premazanom svim mastima“ i tvrdoglavom, a Valentina je najviše bila uz njega. „Jako mi je žao, ali odabrao sam da ispada Valentina“, poručio je sa smiješkom, a ona nije mogla sakriti razočaranje, baš kao ni Miljana i Dora svoj šok. „Rekla si da moraš ići na more, da imaš nekih obaveza“, opravdavao se farmer.

„Tako je postupio jer se boji vezati za mene. Mislim da se on boji ljubavi. Nije mi srce puklo nego mi je žao da je tako ispalo“, poručila je. „Nije mi jasan kakvu igru igra“, Miljana je bila sumnjiva, uvjerena da baš ona odlazi. U Baškoj, nakon što mu je Sara rekla kako među njima nema kemije, Željko je nasamo odlučio porazgovarati i s Nadom, koja je bila optimistična po tom pitanju. „Stekla sam dobar i lijep dojam o tebi. Vjerujem da bi naše prijateljstvo moglo stvoriti i nešto konkretnije“, kazala je. „Nada je ulila nadu“, poručio je Željko, a ona mu je dala i morski poljubac. Josip Đ. djevojke je poveo na prijateljev ranč, gdje su ih oduševili konji. Oduševila ga je opuštenost njegovih dama kad su sjele na konja i zajahale. A iako se sa svima srdačno pozdravila, Valentinu su tek naknadno svladale emocije i suze.

„Propustio si nešto veliko. Nikad nećemo biti srodne duše, nikad!“ poručila je Dejanu koji joj je ipak prišao i pokušao joj pružiti ruku pomirenja, „Bolje mi se ne približavaj! Grli Doru, grli Miljanu, grli cure s kojima se dopisuješ. Ti nikad nećeš naći ljubav! Nemoj me više nikad nazvati u životu. Makni mi se s očiju.“ Robert se bacio na sječu drva za zimu, a odlučio je da će mu u tom poslu pomoći Riva. Bio je zadovoljan njihovim odnosom i, kako smatra, njezinom pozitivnom promjenom. Ona je, pak, sve gledala samo s prijateljske strane. „Nije još svemu kraj“, tajanstveno je poručio, „Postoji li simpatija? Pa ne kao s Ankicom i Sanjom, malo mi je drukčiji osjećaj.“ U Bilicama, Slađa je pokrenula škakljivu temu – tko je s kim sinoć spavao, jer Iris i Josip proteklu su noć dijelili krevet.

Drama u Dalju! Dejan izbacio Valentinu, a ona mu očitala bukvicu: 'Boji se vezati, nikad neće naći ljubav'

„Bila su nam otvorena vrata cijelu noć, mogli su proviriti. Nije se ništa dogodilo“, poručila je Iris, no nitko joj nije previše vjerovao. Tomislav i dame dan su proveli na kupanju na rijeci. Mladi je farmer priznao da se sve više opušta, a djevojke su ga i dalje učile kako se flerta. „Svaka može njega oko prsta“, do zaključka je stigla Seida. Nakon kupanja, džentlmen Tomislav poveo je svoje djevojke na večeru, što ih je oduševilo. „Svaka ima nešto što mi se sviđa“, poručio je, a da bi pokazao svoju romantičnu stranu, hranio ih je kolačem. Josip Đ. je Danku, Kseniju i Mayu odveo u restoran kako bi kušale vina i domaće baranjske proizvode. A iako je svima jasno da je najbolje kliknuo sa Ksenijom, i dalje je pred svima govorio kako su mu sve jednako drage, što je Ksenija popratila kolutanjem očima.

Situaciju je dodatno zakomplicirala Josipova izjava da će nasamo prošetati s Mayom. „Normalno da mi nije svejedno“, poručila je, „Mayi se on sviđa od prvog trenutka... Stalno koristi priliku da je blizu njega. Josip i ja smo već izgradili neki odnos i nije mi ugodno. Malo sam poljuljana...“ Mogu li se poljuljani odnosi ponovno učvrstiti, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.