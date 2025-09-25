Naši Portali
POPULARNA SERIJA

Sjećate li se Barbare Gabrić, odvjetnice iz RTL-ove 'Sudnice'? Evo kako danas izgleda i čime se bavi

VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 08:00

Upravo je uloga Barbare Gabrić u RTL-ovoj "Sudnici" postala savršen spoj njezina dva identiteta. Kao diplomirana pravnica, Jelena Mesar nije morala glumiti da razumije zakonske procedure; ona ih je živjela. Njezina izvedba bila je prožeta autentičnošću koja je dolazila iz stvarnog znanja, što je publika nepogrešivo prepoznala

Malo koji televizijski format je na domaćoj sceni izazvao toliko pažnje kao "Sudnica", serija koja je prvi put na RTL-u emitirana 2006. godine, a zahvaljujući reprizama gledana je i danas. Emisija je donosila dramatizacije stvarnih slučajeva iz hrvatske sudske prakse, fokusirajući se na osjetljive i često bizarne sporove iz obiteljskog prava. Gledatelji su svjedočili žestokim borbama za skrbništvo, nasljedstvo i bračnim nevjerama, a cijeli koncept dodatno je dobio na uvjerljivosti jer su uloge sudaca i odvjetnika tumačili stvarni pravni profesionalci ili, kao u slučaju Barbare Gabrić, osobe s dubokim razumijevanjem pravne struke. Barbara Gabrić, koju je utjelovila Jelena Mesar, opisana je kao mlada i atraktivna odvjetnica u usponu, koja se za svoje stranke bori s nevjerojatnim žarom, nerijetko preokrećući tijek suđenja novim informacijama. Njezina verbalna nadmudrivanja s kolegom Matijom Jurlinom postala su zaštitni znak emisije, a publika je s nestrpljenjem iščekivala svaki njezin potez.

Iza lika odlučne odvjetnice stajala je Jelena Mesar, rođena 1979. godine u Bjelovaru, žena čiji životni put nije bio nimalo konvencionalan. Njezina svestranost očitovala se od najranijih dana; paralelno s pohađanjem Prirodoslovno-matematičke gimnazije, završila je i Osnovnu muzičku školu za klavir. Ipak, nakon mature donosi odluku koja će se pokazati ključnom za njezinu buduću karijeru – upisuje i završava Pravni fakultet u Zagrebu. Time je stekla temeljito obrazovanje i dubinsko poznavanje pravnog sustava, što je znanje koje mnogi glumci koji tumače uloge odvjetnika mogu samo sanjati. 

Barbara Gabrić u Sudnici
Nakon što je stekla pravnu diplomu, Jelena Mesar odlučila je slijediti svoje srce i u potpunosti se posvetiti glumi. Upisala je Poslijediplomski studij Gluma, mediji, kultura u Rijeci, i to u klasi legendarnog profesora Rade Šerbedžije. Tijekom studija intenzivno je radila na sebi, pohađajući niz radionica renomiranih dramskih umjetnika poput Ognjena Sviličića i Ranka Zidarića te se dvije godine posvetila usavršavanju glasa kroz zahtjevnu Lessac metodu. Svoje je vještine brusila u zahtjevnim studentskim predstavama, tumačeći uloge poput Kosa u Aristofanovim "Pticama", Ofelije i Guildensterna u kompleksnoj adaptaciji Shakespearea i Stopparda, te Solange u kultnim "Sluškinjama" Jeana Geneta u režiji Staše Zurovca.

Barbara Gabrić u Sudnici
Upravo je uloga Barbare Gabrić u RTL-ovoj "Sudnici" postala savršen spoj njezina dva identiteta. Kao diplomirana pravnica, Jelena Mesar nije morala glumiti da razumije zakonske procedure; ona ih je živjela. Njezina izvedba bila je prožeta autentičnošću koja je dolazila iz stvarnog znanja, što je publika nepogrešivo prepoznala. Dok su se neki njezini kolege u emisiji morali oslanjati isključivo na scenarij, ona je mogla improvizirati i reagirati s uvjerljivošću pravog odvjetnika, jer je to uistinu i bila. Ta je uloga postala njezina odskočna daska i upisala ju je u kolektivno pamćenje hrvatske publike kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica tog desetljeća.

Njezina strast prema kazalištu nastavila se i nakon studija. Od 2016. godine članica je cijenjene umjetničke organizacije Bacači Sjenki, s kojima je ostvarila zapaženi projekt "Brujanje grada", pokazavši sklonost prema eksperimentalnom i angažiranom teatru.
Nakon "Sudnice", gledatelji su je mogli vidjeti u različitim formatima i ulogama. Godine 2007. pojavila se kao natjecateljica u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", a deset godina kasnije ostvarila je ulogu Nerine majke u seriji "Zlatni dvori" (2017.). Uslijedile su uloge u hvaljenom serijalu "Rat prije rata" (2018.), gdje je glumila Ivanu Baričević, te u popularnoj telenoveli "Drugo ime ljubavi" (2019.) kao medicinska sestra.  Jelena se na Instagramu predstavlja i kao ponosna majka, a na ovoj društvenoj mreži često i objavljuje fotografije sa suprugom i sinom, koji je upravo krenuo u prvi razred osnovne škole. 

Ključne riječi
showbiz Jelena Mesar Barbara Gabrić RTL sudnica

Komentara 2

Pogledaj Sve
SN
Snv
09:15 25.09.2025.

Bila je dobra p

HA
Hairli
08:57 25.09.2025.

Zar je to itko gledao?

