Sjećate li se Barbare Gabrić, odvjetnice iz RTL-ove 'Sudnice'? Evo kako danas izgleda i čime se bavi

Malo koji televizijski format je na domaćoj sceni izazvao toliko pažnje kao "Sudnica", serija koja je prvi put na RTL-u emitirana 2006. godine, a zahvaljujući reprizama gledana je i danas. Emisija je donosila dramatizacije stvarnih slučajeva iz hrvatske sudske prakse, fokusirajući se na osjetljive i često bizarne sporove iz obiteljskog prava. Gledatelji su svjedočili žestokim borbama za skrbništvo, nasljedstvo i bračnim nevjerama, a cijeli koncept dodatno je dobio na uvjerljivosti jer su uloge sudaca i odvjetnika tumačili stvarni pravni profesionalci ili, kao u slučaju Barbare Gabrić, osobe s dubokim razumijevanjem pravne struke. Barbara Gabrić, koju je utjelovila Jelena Mesar, opisana je kao mlada i atraktivna odvjetnica u usponu, koja se za svoje stranke bori s nevjerojatnim žarom, nerijetko preokrećući tijek suđenja novim informacijama. Njezina verbalna nadmudrivanja s kolegom Matijom Jurlinom postala su zaštitni znak emisije, a publika je s nestrpljenjem iščekivala svaki njezin potez.

Iza lika odlučne odvjetnice stajala je Jelena Mesar, rođena 1979. godine u Bjelovaru, žena čiji životni put nije bio nimalo konvencionalan. Njezina svestranost očitovala se od najranijih dana; paralelno s pohađanjem Prirodoslovno-matematičke gimnazije, završila je i Osnovnu muzičku školu za klavir. Ipak, nakon mature donosi odluku koja će se pokazati ključnom za njezinu buduću karijeru – upisuje i završava Pravni fakultet u Zagrebu. Time je stekla temeljito obrazovanje i dubinsko poznavanje pravnog sustava, što je znanje koje mnogi glumci koji tumače uloge odvjetnika mogu samo sanjati.

Nakon što je stekla pravnu diplomu, Jelena Mesar odlučila je slijediti svoje srce i u potpunosti se posvetiti glumi. Upisala je Poslijediplomski studij Gluma, mediji, kultura u Rijeci, i to u klasi legendarnog profesora Rade Šerbedžije. Tijekom studija intenzivno je radila na sebi, pohađajući niz radionica renomiranih dramskih umjetnika poput Ognjena Sviličića i Ranka Zidarića te se dvije godine posvetila usavršavanju glasa kroz zahtjevnu Lessac metodu. Svoje je vještine brusila u zahtjevnim studentskim predstavama, tumačeći uloge poput Kosa u Aristofanovim "Pticama", Ofelije i Guildensterna u kompleksnoj adaptaciji Shakespearea i Stopparda, te Solange u kultnim "Sluškinjama" Jeana Geneta u režiji Staše Zurovca.

Upravo je uloga Barbare Gabrić u RTL-ovoj "Sudnici" postala savršen spoj njezina dva identiteta. Kao diplomirana pravnica, Jelena Mesar nije morala glumiti da razumije zakonske procedure; ona ih je živjela. Njezina izvedba bila je prožeta autentičnošću koja je dolazila iz stvarnog znanja, što je publika nepogrešivo prepoznala. Dok su se neki njezini kolege u emisiji morali oslanjati isključivo na scenarij, ona je mogla improvizirati i reagirati s uvjerljivošću pravog odvjetnika, jer je to uistinu i bila. Ta je uloga postala njezina odskočna daska i upisala ju je u kolektivno pamćenje hrvatske publike kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica tog desetljeća.

Njezina strast prema kazalištu nastavila se i nakon studija. Od 2016. godine članica je cijenjene umjetničke organizacije Bacači Sjenki, s kojima je ostvarila zapaženi projekt "Brujanje grada", pokazavši sklonost prema eksperimentalnom i angažiranom teatru.

Nakon "Sudnice", gledatelji su je mogli vidjeti u različitim formatima i ulogama. Godine 2007. pojavila se kao natjecateljica u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", a deset godina kasnije ostvarila je ulogu Nerine majke u seriji "Zlatni dvori" (2017.). Uslijedile su uloge u hvaljenom serijalu "Rat prije rata" (2018.), gdje je glumila Ivanu Baričević, te u popularnoj telenoveli "Drugo ime ljubavi" (2019.) kao medicinska sestra. Jelena se na Instagramu predstavlja i kao ponosna majka, a na ovoj društvenoj mreži često i objavljuje fotografije sa suprugom i sinom, koji je upravo krenuo u prvi razred osnovne škole.