FOTO Ida Prester zgrozila javnost izgledom stubišta zgrade u kojoj unajmljuje stan

Ida Prester vratila se u Zagreb s obitelji prije nekoliko godina, nakon što je nekoliko godina provela u Beogradu. Prošle godine pokazala je kako je obnovila fasadu kuće svog djeda, no i dalje živi u podstanarskom stanu u centru Zagreba. Iako radovi na djedovoj kući još uvijek traju, pjevačica i voditeljica trenutačno se suočava s obnovom zgrade u kojoj živi. Naime, zbog oštećenja izazvanih potresom, u zgradi se obnavlja hodnik, a Ida je prisiljena koristiti neuobičajen način izlaska iz stana – mora se saginjati ispod skela kako bi izbjegla ozljede.

"Glamurozni izlazak iz našeg stana. Ljudi, kad će ovo gradilište u našem životu završiti?", ispričala je Ida u svojoj Instagram priči, pokazujući kako se mora sagnuti kako bi izašla iz stana i zaključala vrata.

Na svom Instagramu Ida redovito dijeli napredak radova na kući u kojoj planira živjeti sa svojom obitelji. Prije nekoliko mjeseci požalila se na brojne građevinske probleme koji su produžili cijeli proces, od trulih temelja do problema s pronalaženjem radnika. "Već punih dvije godine mučimo se s ovom bauštelom i sve što je moglo poći po krivu – nama se dogodilo“, ispričala je Ida, spominjući truli krov, poplavu izazvanu kišom, uništenu novu stolariju i pouzdane radnike.

FOTO Strašno! Evo kako izgleda hodnik zgrade u kojoj Ida Prester iznajmljuje stan

Podsjetimo, nedavno su ona i suprug Ivan proslavili 12. godišnjicu braka, no Ida je neočekivano zaboravila na taj važan datum. Podsjetio ju je suprug u jednoj sarajevskoj ćevabdžinici, kada je konobar donio ćevape s papirićem na kojem je pisalo: "Sretna ti 12. godišnjica braka, ljbt muž.“ Ida se nasmijala od srca, priznajući da je potpuno zaboravila na godišnjicu.

"Aaaa! Totalno sam zaboravila na godišnjicu!!! Nek se proslavi, pa makar uz sarajevske ćevape! Na odlasku iz ćevabdžinice kažem njemu: 12 godina, dobar staž, bome. A on iskreno odgovara: 'Hvala ti što si me istrpila.' A što ću, kad si mi zgodan! Sretna nam godišnjica!! Ljudi, volite se! Naporno je, ali nema ništa ljepše", dodala je Ida. Inače, Ida je u braku s Ivanom Peševskim. Idin odabranik Ivan bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagrebu je otvorio trgovinu 'La Canntina' u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor, kozmetika i veliki 'smart' asortiman. Peševski svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim luksuznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Primjerice, ranije ove godine su otišli na romantično putovanje u Berlin gdje se voditeljica razboljela.

Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

FOTO Naša glumica doživjela je teški infarkt, a hitna nije željela doći. Bivši suprug spasio joj je život

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, dogodio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred "Domom omladine". Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - kazala je kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

Nakon upoznavanja Peševskog pjevačica daje otkaz na poslu, prodaje stan u Zagrebu, vraća automobil roditeljima i odlazi živjeti u Beograd. U početku je takva odluka bila obavijena velom neizvjesnosti, ali ispostavila se ispravnom jer Ida i Ivan su se vjenčali 2013. godine, a danas žive u skladnom odnosu, kao roditelji dvojice sinova, Rija i Roka, a koji su rođeni u Srbiji.