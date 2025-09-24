Večernji list
FOTO Kolindu Grabar-Kitarović još nismo vidjeli u ovakvom izdanju! Zablistala u nesvakidašnjoj haljini
Bivša predsjednica Republike Hrvatske, 57-godišnja Kolinda Grabar-Kitarović, sudjelovala je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku.
Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju u crnoj "pin-up" haljini s bijelim točkicama, midi dužine, koja je savršeno istaknula njezinu vitku i elegantnu figuru.
Posebnost haljine leži u predimenzioniranoj bijeloj kragni i gumbima koji se kopčaju do struka, dajući joj sofisticiran i retro šarm. Cjelokupni look upotpunila je bijelim mat salonkama koje su se skladno uklopile s kragnom.
Kolinda je kosu podigla u urednu pundžu, a nekoliko pramenova nježno joj je prelazilo preko desne strane čela.
U nastavku galerije možete pogledati i ostale modne kombinacije bivše predsjednice.
