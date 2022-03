Serija 'Šutnja' oduševila gledatelje: 'Ukrajinci su divni ljudi, teško nam je gledati kako Kijev više nije isti'

Prva epizoda dramske serije "Šutnja", koja je u ponedjeljak emitirana na HRT-u, pobudila je veliki interes gledatelja zbog dva razloga. Naime, prva sezona serije redatelja Dalibora Matanića, a u produkciji Drugog plana, temelji se na knjizi "Izborna šutnja" Drage Hedla, koja govori o istinitim slučajevima maloljetničke prostitucije u Osijeku, a onaj puno emotivniji razlog jest da je dio radnje sniman u Kijevu, gradu koji nakon ruskog napada više nije isti. Upravo tim riječima početak emitiranja serije najavio je ukrajinski producent Fedor Grečaninov, a glavna glumica Ksenija Mišina kazala je da je morala pobjeći na zapad Ukrajine dok u njezinu Kijevu ginu žene i djeca.

– Sinoć smo osjetili olakšanje jer je serija počela, no nalazimo se u dubokom emotivnom stanju. S jedne strane smo se naradili jer je to iznimno složen projekt i sama ta činjenica bila je izazovna. Kada se na sve to doda ratna situacija u Kijevu 10 dana prije hrvatske premijere, možete misliti kako se osjećamo – kazao nam je Nebojša Taraba, koji je uz Miodraga Silu producent serije. Nakon emitiranja prve epizode dobili su brojne poruke i pozive znanih i neznanih koji su oduševljeni prvom epizodom pa im je sve lakše.

– Teško nam je bilo prijašnjih dana gledati kako nestaju ulice grada u kojem smo proveli više od mjesec dana. Naravno da vam to nije svejedno. Prije toga više od godinu dana bili smo u kontaktu s ukrajinskim kolegama, pa smo ih jako dobro upoznali – kaže Taraba koji za Ukrajince ima samo riječi hvale.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 05.03.2020.Zagreb-Nebojsa Taraba, producent televizijske serije Novine."nPhoto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Ukrajinci su divni ljudi, u komunikaciji su izuzetno prirodni i blagi, a to, nažalost, možete vidjeti i po izbjeglicama koji dolaze u Europu. Naravno da smo se čuli s našim kolegama i fascinantno je da su svi oni još uvijek u Ukrajini. Ksenija Mišina na zapadu je zemlje, ima dogovorenu ulogu u Belgiji kamo će uskoro otići, a potom se namjerava vratiti u Zagreb. Naime, mi već radimo na drugoj sezoni koju planiramo početi snimati u listopadu. Ta druga sezona prati drugu Hedlovu knjigu "Ispovjedna tajna", a tamo i nema radnje u Ukrajini, nego se priča seli u Beograd. Sada intenzivno radimo na tome u kojem ćemo smjeru voditi priču. Fascinantno je da se redovito čujemo s našim kolegom Fedorom koji je u Kijevu, i koji bez obzira na sve što se događa oko njega aktivno radi s nama i daje ideje za snimanje druge sezone. Njegov najstariji sin i on unovačeni su i brane svoju zemlju, a prije nekoliko dana doznali su da im je poginuo kolega glumac – dodao je Taraba koji je posebno istaknuo da je serija zasnovana na istinitim događajima.

Foto: Promo

– To je ekranizacija triju romana našeg vrsnog novinara i istraživača Drage Hedla. Romani su zasnovani na istinitim događajima koje je kao novinar otkrio u Osijeku 2009. godine. Kako tada te djevojčice nisu dobile pravdu, odlučio je to pretočiti u romane i bar im tako dati zadovoljštinu. Inače, Hedlove knjige bile su pravi hit u Italiji, prvi roman ondje je i nagrađen. Moram napomenuti da Hedlov roman vrlo detaljno pratimo u hrvatskom dijelu priče, dok smo ukrajinski dio zajedno postavili s ukrajinskim kolegama. Ta linija priče je naša – rekao je Nebojša.

Serija "Šutnja" već je prikazana na ukrajinskom streaming servisu i rezultati su odlični, a nakon hrvatske premijere serija će se emitirati i drugdje u Europi.

– HBO Max otkupio je "Šutnju" i emitirat će je početkom travnja. Tada krećemo i u Njemačkoj i u Francuskoj, a u planu su i zemlje Beneluxa. Serija će se prikazati i na nekoliko poznatih festivala – zaključio je Nebojša Taraba.

