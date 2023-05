Serija će donijeti brojne nove kutove na kraljicu kojoj zapravo ni grob ne znamo

Queen Cleopatra, Netflix

Nedvojbeno će ova serija biti gledana i kod nas, već i zbog medijske halabuke koja se podigla jer se u njoj Kleopatru prikazuje kao – crnkinju. Pa što onda, rekli bismo mi, tko kaže da tako nije bilo, a to kaže i redateljica ove dokuserije Tina Gharavi. Jasno, ta kontroverza sigurno ima i neke veze s Jadom Pinkett-Smith koja je producentica serije African Queens gdje je dokuserija koju sada možemo gledati zapravo druga sezona tog serijala o vladaricama u Africi. Znano je kako su i ona i njezin suprug Will veliki aktivisti prava afroamerikanaca. No, vjerojatno ovom prilikom niti Gharavi, koja je podrijetlom Iranka, kao ni Pinkett-Smith nisu očekivale kako će pojava Kleopatre kao crnkinje izazvati buru u – Egiptu. Ali se tako dogodilo i to čak do razine da je jedan egipatski odvjetnik uložio i prijavu tražeći da se Netflix odmah zabrani kako publika u velikoj afričkoj državi na čijem je prostoru nekada Kleopatra stolovala ne bi vidjela to, prema njemu a i drugima, svetogrđe. Međutim, Gharavijeva ima razloga tvrditi kako je njezina pretpostavka zapravo točna. Osim što je željela napraviti odmak od Elizabeth Taylor čija je koža bila bjelija da valjda bjelija ne može biti, redateljica serije tvrdi i kako je teško moguće da je Kleopatra bila baš sasvim bijelom. Iako je porijeklom iz loze Ptolomejevića, znači grčko-makedonskog, od oca Ptolomeja XII, nije posve sigurno tko joj je bila majka. Za egipatske je povjesničare dovoljno da je od Ptolomejevića pa da je sigurno kako je bila sasvim bijela. Međutim, Kleopatrina je obitelj u Egiptu postojala kroz 300 godina, odnosno osam generacija, po čemu je doista lako pretpostaviti kako je barem zbog egipatske klime Kleopatra bila barem dobro osunčana. Također se Gharavijeva pita i zašto nikome nije smetalo kako je Kleopatra bila prikazana u seriji Rim gdje je daleko od savršenstva Taylorove, upravo suprotno, slabog je morala i sklona narkoticima. Kao i zašto je nastala kampanja protiv nje iako u Kleopatrino vrijeme ni u povojima nisu bile zamisli o arapskoj invaziji sjeverne Afrike, odnosno Egipta. Kako god bilo, Adele James je glumica koju gledamo kao Kleopatru u nečemu što bi moglo dati brojne nove kuteve gledanja na kraljicu kojoj zapravo niti grob ne znamo, iako mu se možda približavamo obzirom da iskapanja u Egiptu dobivaju novi zamah. Bila svijetlo ili tamnoputa, sasvim je sigurno da Kleopatra spada u red afričkih jakih vladarica čija svaka nova ekranizacija pobuđuje nove teorije o njezinom životu i smrti.

Gospođa Davis, HBO Max

Uglavnom možete biti prilično sigurni da je nešto što potpisuje Damon Lindelof dovoljno kvalitetno za gledanje. Ovaj visokoprofilirani američki televizijski i filmski autor potpisuje “Lost”, “The Leftovers”, “Watchmen”, “Svjetski rat Z”, “Tomorrowland”, “Star Trek: Into Darkness”. Ovdje je suautor s Tarom Hernandez, a potpisuje intrigantnu SF seriju s elementima komedije koja je nas podsjetila na neke uratke iz ranijih vremena Quentina Tarantina. Priča se odvija oko sestre Simone, koju tumači Betty Gilpin, koja se vjerom bori protiv tehnologije, odnosno protiv Mrs. Davis, umjetne inteligencije koja prijeti da će zavladati svijetom. Svačega ovdje ima, bizarno krvavih scena upravo kao u filmovima Roberta Rodrigueza i Quentina Tarantina, priča o Svetom gralu i templarima, a sestra Simone imala je i dečka s kojim sada leti svijetom kako bi pronašla gdje je smještena Mrs. Davis. Ovo je vrlo zabavno, na trenutke možda nepotrebno krvavo, ali je dobro i gledljivo. Slobodno odvojiti vrijeme.

Sam – A Saxon, Disney+

Ova izuzetna njemačka serija snimljena je po istinitoj priči o Samu Mef­fireu, prvom istočnonjemačkom crnom policajcu. U državi Saskoj, dakle. Jasno, iako intrigantno, to nije dovoljno pa je priča o Samuelu Njankouou Mef­fireu i priča o najznačajnijem razdoblju suvremene Njemačke, vremenu pada Berlinskog zida. Mef­fire je postao ikona antirasizma 90-ih godina, ali nakon ujedinjenja okrenuo se kriminalu i završio u zatvoru zbog niza pljački i drugih kaznenih djela, i to čak na devet godina i devet mjeseci. Kako živimo u vremenima u kojima živimo, ne bismo se začudili da se ova priča negdje u Njemačkoj i ponovi iako već dugo godina nije neobično ondje vidjeti tamnoputog policajca. Ali znajući da je ovako nešto netko tamo već prošao, možda će društvo reagirati drugačije. “Sam – A Saxon” prva je Disneyjeva originalna serija na jeziku koji nije engleski. Priča o sinu oca Kamerunca i majke Njemice tematizira godine uoči i nakon ujedinjenja Njemačke te je aktualna i danas.

Mjesto tišine, SkyShowtime

A “Quiet Place” ili “Mjesto tišine”, kako je kod nas naziv ovog horor-trilera preveden, jedan je od najoriginalnijih uradaka posljednjih godina kada se o hororima radi. U filmu Johna Krasinskog, u kojem on sam pred kamerom pravi društvo Emily Blunt, nepoznata rasa ovlada Zemljom, no ljudi joj pronalaze jednu manu – ta stvorenja, iako imaju izuzetno razvijen sluh, pa vas i najmanji zvuk može stajati života, ne vide. Emily Blunt kao Evelyn s mužem Leejem pokušava sačuvati djecu Regan, Beaua i Marcusa riskirajući svoj život bježeći od stvorenja s kojima je svaki susret fatalan. Film je producirao znameniti Michael Bay koji je s Krasinskim uspio postići atmosferu od koje se doslovno ježite te zaboravite da film zapravo i nema priču, nego gledate borbu za goli život u najneobičnijim okolnostima. Iako su se horori poodavno vratili u velikom stilu, “Mjesto tišine” originalan je film koji neće previše trpjeti ako ga i pogledate tek kod kuće. Tko nije gledao, sad ima priliku.