Šime Elez ovom izjavom o Maji Šuput privukao je pažnju: Kao puštena s lanca

Šime Elez, dečko pjevačice Maje Šuput, u kratkom je intervjuu za Hype TV otkrio kako se jedna od naših najvećih zvijezda ponaša u privatnosti, posebice u noćnim izlascima. Njegov opis da je Maja doslovno 'kao puštena s lanca' odmah je privukao veliku pažnju i pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama. U kratkom videoisječku koji je objavio Hype TV HR, Šime Elez je na pitanje novinara kakva je Maja Šuput u izlascima, kroz smijeh odgovorio: "Kao puštena s lanca." Elez je odmah pojasnio što točno pod time misli, dajući publici uvid u privatni život jedne od najpopularnijih hrvatskih pjevačica.

Dodao je kako je Maja zapravo ista onakva kakvu je publika godinama gleda na malim ekranima i na koncertima, opisavši je kao iznimno energičnu, uvijek dobro raspoloženu, ali istovremeno i pribranu. Njegove riječi potvrdile su sliku Maje kao neumorne profesionalke i zabavljačice čija pozitivna energija nije samo dio scenskog nastupa, već i njezine osobnosti. Iako je Elezov komentar bio simpatičan i u pozitivnom tonu, reakcije pratitelja na Instagramu bile su, očekivano, podijeljene. Dok su jedni pohvalili njegovu iskrenost i simpatičan opis partnerice, drugi su iskoristili priliku za ostavljanje negativnih komentara usmjerenih na njihov odnos.

Par, čija je romansa započela u ljeto 2025. godine nakon što se Šime pojavio u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u posljednje vrijeme ne skriva svoju zaljubljenost. Često objavljuju zajedničke fotografije s putovanja na egzotični Bali i raznih događanja, a nedavno su viđeni i na proslavi 20. godišnjice braka Sandija Cenova. Podsjetimo, Maja Šuput je u lipnju 2025. potvrdila razvod od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka. Otada ne skriva koliko je sretna u novoj vezi, a za Eleza je izjavila kako je čini "sretnom kao nikad prije" te da je postao važan dio života nje i njezinog sina Blooma.