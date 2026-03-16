POPULARNA KANDIDATKINJA

Maja iz 'Gospodina Savršenog' zavodljivim fotkama zapalila mreže! Pratitelji: Ona je bomba

16.03.2026.
u 20:30

Maja Golubović, zvijezda pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", još je jednom dokazala zašto je osvojila simpatije gledatelja diljem regije. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, dvadesetjednogodišnja Mostarka pokazala je svoju odvažnu stranu, pozirajući u elegantnom i provokativnom crnom čipkastom kompletu koji je istaknuo njezinu figuru. Uz prepoznatljivu vatrenu kosu i samouvjeren stav, Maja u ruci drži jednu crvenu ružu, simbol koji je obilježio njezino sudjelovanje u showu.

Ono što je izazvalo najviše pažnje jest opis fotografije. "Prihvaćate li moju ružu??", upitala je svoje pratitelje, čime je direktno aludirala na ceremonije ruža u kojima se u showu Gospodin Savršeni bori za naklonost neženje. Ovim potezom Maja je simbolički preokrenula uloge i pokazala da sama drži kontrolu, što se savršeno uklapa u njezin imidž direktne, glasne i spontane djevojke koji je gradila tijekom emisije. Nije trebalo dugo da objava prikupi tisuće lajkova i brojne komentare podrške. Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari ispod objave svjedoče o Majinoj popularnosti. Poruke poput "Predivna mlada žena, ostani tako posebna, glasna i dostojanstvena", "Prezgodna" i "Ona je bomba" samo su neke od pohvala koje su joj uputili. 

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Komentari su se dotakli i njezinih legendarnih izjava iz showa, a jedan od fanova prisjetio se njezine rečenice koja je postala viralna: "...a što se tiče terapije 'ostavi je sebi' - pobjeda sezone". Upravo takve iskrene i britke reakcije donijele su joj nadimak "Fatalna Mostarka" i učinile je jednom od favoritkinja publike, koja je u njoj prepoznala autentičnost i hrabrost da uvijek kaže ono što misli.


Maja, koja je porijeklom iz Stoca, a živi u Mostaru, postala je prava medijska senzacija od kraja siječnja 2026. godine, kada je show počeo s emitiranjem na platformi Voyo i RTL-u. Iako je njezino sudjelovanje bilo obilježeno sukobima i napetom atmosferom u vili, posebice u odnosu s natjecateljicom Anđelom, gledatelji su stali na njezinu stranu, hvaleći je kao "normalnu" i "damu" u moru reality drame. Da se iza kamera kriju i lijepa prijateljstva, dokazuje njezin blizak odnos s kolegicom iz showa Kajom Casar, s kojom se nastavila družiti i nakon snimanja.

Ovom objavom Maja je još jednom potvrdila svoj status. Ona nije samo pasivna sudionica u potrazi za ljubavlju, već žena koja preuzima inicijativu i samouvjereno kroči naprijed. Pitanje o prihvaćanju ruže stoga je puno više od običnog opisa fotografije; to je izjava o samopouzdanju kojom je zaokružila svoju upečatljivu televizijsku avanturu i najavila svijetlu budućnost kao jedna od najperspektivnijih influencerica u regiji.

Princezi Diani ova tajna spasila je život, skrivala ju je čak 9 godina
reality show TV televizija RTL Gospodin Savršeni showbiz

PRESTIŽNA NAGRADA

Za tjedan dana kreću Dani Porina u Splitu, donosimo i popis izvođača na dodjeli

Publiku očekuju posebne izvedbe koje će obilježiti večer u kojoj se slavi domaća glazba, a tko će kući ponijeti prestižnu statuu Porina – ručno izrađenu u Staklarni Rogaška – saznat ćemo na svečanoj dodjeli 27. ožujka. Uz samu dodjelu nagrada, Split će tijekom cijelog tjedna živjeti u znaku glazbe. Za tjedan dana, u ponedjeljak, 23. ožujka, počinju Dani Porina – program popratnih događanja koji će kroz nekoliko dana ponuditi različita događanja posvećena domaćoj glazbi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!