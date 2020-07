Provod na jahti s kraljem Instagrama! Alkohol na sve strane, golišave djevojke u bazenu...

Na svojoj luksuznoj jahti već neko vrijeme 39-godišnji kralj Instagrama i američki milijunaš Dan Bilzerian plovi Jadranskim morem, a tamo mu se pridružilo mnoštvo mladih djevojaka koje na svojim društvenim mrežama redovito objavljuju kako se provode na hrvatskoj obali.

Odaju dojam oduševljenosti, a kako i ne bi nakon lokacija poput Splita, Brača, Hvara, Paklenih otoka. Premda je on pažljiv da previše toga ne ispliva u javnost, modeli i njegove kolege ne mogu odoljeti objavljivanju fotografija s luksuznog plovila.

Foto: Instagram

- Hrvatska je za nas raj na zemlji - poručile su djevojke u svojim objavama na društvenim mrežama, dok je jedna od njih, Madison Jewel Marquez, pozirala u minijaturnem kupaćem kojeg nose sve Danove djevojke. S njima na Jadranu plovi i filmski producent te igrač pokera Bill Perkins koji tamo promovira svoju knjigu "Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life" koja izlazi 28. srpnja.

Foto: Instagram

Društvo im pravi Lara Sebastian, glumica i plesačica koja je surađivala s Jennifer Lopez, Johnom Legendom, Jonom Bon Jovijem i mnogim drugim zvijezdama.

Bilzerian se na Instagramu stalno hvali videima s naše obale pokazujući skupu jahtu, a sada se pohvalio novim kadrovima iz Hrvatske. Otkrio je da je posjetio Palmižanu gdje je s ljepoticama u jednom beach baru uživao u šampanjcu. Bilzerian je u beach bar stigao s kaubojskim šeširom na glavi, zbog čega su ga prijatelji zezali: "Looking good, Billy Ray!" aludirajući na ga američkog kantuatora i glumca Billyja Raya Cyrusa. Poznat je kao kralj Instagrama jer na toj društvenoj mreži ima više od 32 milijuna pratitelja koji imaju uvid u njegov razuzdan stil života. Premda će ga mnogi opisati kao plejboja, on za sebe kaže da je profesionalni igrač pokera, a početni kapital stekao je zahvaljujući svom ocu Paulu Bilzerianu, koji se obogatio na Wall Streetu te svojim sinovima Danu i Adamu odmah osnovao zaklade iz kojih se njih dvojica i danas financiraju.

