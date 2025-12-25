Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
BOŽIĆNA IDILA

VIDEO Lidija Bačić fanove počastila nesvakidašnjom božićnom čestitkom, nećete vjerovati što su joj poručili

ARHIVA: Zagreb: Pjeva?ica Lidija Ba?i?
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 11:00

Umjesto uobičajenih blagdanskih prizora, Lille je ponudila a cappella izvedbu u snježnom krajoliku, što je izazvalo lavinu komentara

Dok su Instagram na blagdane preplavile fotografije lampica, kolača i svečanih stolova, pjevačica Lidija Bačić odlučila se za potpuno drugačiji pristup. Njezina božićna čestitka istaknula se u masi, zaustavivši na trenutak brojne pratitelje koji su listali svojim profilima. Umjesto raskošne produkcije, Lille je ponudila trenutak čiste zimske čarolije, snimljen negdje u idiličnom, snježnom krajoliku.

Pjevačica je objavila video u kojem, okružena tišinom i pahuljama koje padaju, a cappella pjeva poznate stihove "Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje". Bez glazbene pratnje ili specijalnih efekata, u prvom je planu bio njezin snažan vokal, što je oduševilo njezine obožavatelje koji su pohvalili jednostavnost i emociju njezine izvedbe.

Komplimenti su se počeli nizati iz minute u minutu, i to na raznim svjetskim jezicima, od engleskog do portugalskog. - "Fantastična", "Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena" i "S tobom bih rado zapeo u snijegu" - samo su neke od poruka podrške. Ipak, uz pohvale za glas, mnogima je za oko zapela i njezina odjevna kombinacija. Stoga se među brojnim pohvalama istaknuo i jedan, gotovo roditeljski savjet koji se ponavljao: "Obuci se, prehladit ćeš se", pokazavši tako i onu brižnu stranu odnosa između zvijezde i njezinih fanova.

FOTO Lidija Bačić u ovoj haljini otvorenih leđa pozirala je u blagdanskom izdanju prije devet godina
ARHIVA: Zagreb: Pjeva?ica Lidija Ba?i?
1/17
Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
showbiz čestitka Božić Lidija Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!