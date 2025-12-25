VIDEO Lidija Bačić fanove počastila nesvakidašnjom božićnom čestitkom, nećete vjerovati što su joj poručili

Dok su Instagram na blagdane preplavile fotografije lampica, kolača i svečanih stolova, pjevačica Lidija Bačić odlučila se za potpuno drugačiji pristup. Njezina božićna čestitka istaknula se u masi, zaustavivši na trenutak brojne pratitelje koji su listali svojim profilima. Umjesto raskošne produkcije, Lille je ponudila trenutak čiste zimske čarolije, snimljen negdje u idiličnom, snježnom krajoliku.

Pjevačica je objavila video u kojem, okružena tišinom i pahuljama koje padaju, a cappella pjeva poznate stihove "Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje". Bez glazbene pratnje ili specijalnih efekata, u prvom je planu bio njezin snažan vokal, što je oduševilo njezine obožavatelje koji su pohvalili jednostavnost i emociju njezine izvedbe.

Komplimenti su se počeli nizati iz minute u minutu, i to na raznim svjetskim jezicima, od engleskog do portugalskog. - "Fantastična", "Ti si moja omiljena zvijezda svih vremena" i "S tobom bih rado zapeo u snijegu" - samo su neke od poruka podrške. Ipak, uz pohvale za glas, mnogima je za oko zapela i njezina odjevna kombinacija. Stoga se među brojnim pohvalama istaknuo i jedan, gotovo roditeljski savjet koji se ponavljao: "Obuci se, prehladit ćeš se", pokazavši tako i onu brižnu stranu odnosa između zvijezde i njezinih fanova.

