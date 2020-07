Nives Celzijus otkrila promjenu svog ljubavnog statusa

Od 2014. godine otkako se rastala od nogometaša Dine Drpiće Nives Celzijus nije puno otkrivala o svom ljubavnom životu i u javnosti se nije pojavljivala s novim muškarcem. - Bilo je nekih simpatija, čak i pokoji dejt, ali onda sam shvatila da to nije za mene. Mislim da sam trenutačno previše sebična za ostvarivanje takvog odnosa. Uživam u poslu, obitelji i prijateljima i čini se da ne želim da mi netko naruši uspostavljenu ravnotežu - rekla je Nives u jednom intervju.

Ta situacija sada se promijenila i članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" ima novu ljubav, ali ne otkriva puno detalja o svom odabraniku. - Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena.- rekla je Nives za Story. Dodala je kako joj je ova godina bila izrazito emotivna i puna ljubavi te ima uzbudljive poslovne projekte kojima se veseli. S bivšim suprugom, s kojim ima sina Leonea i kći Taishu, Nives je ostala u jako dobrim odnosima.

- S ocem svoje djece sam u fantastičnim odnosima, baš onako kako i treba biti. Jako smo dobri prijatelji bez obzira na to što mi ponekad ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni. On je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila ako imam neku situaciju, ostala mi je jednostavna ta navika iz perioda kada smo bili u braku i kada smo se neizmjerno voljeli. - izjavila je prije mjesec dana u intervju za In Magazin.

