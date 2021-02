Preslatke fotke! Franka pokazala kako su se ona i sinčić zamaskirali: 'Prigodan kostim'

Pjevačica Franka Batelić odlučila je da ju ni pandemija neće zaustaviti da se zamaskira sa sinčićem Viktorom za njegove prve maškare.

Franka je sebe i sina zamaskirala u pčelice, te su onda oboje uživali na suncu.

"Prigodan kostim za jednu malu zujalicu koja nema sekunde mira" stoji uz pjevačičinu objavu.

Inače, dok je mama u punom pogonu, a tata Vedran Ćorluka na pripremama u Španjolskoj, jednogodišnjeg sinčića Viktora čuvaju ili bake ili teta.

– Uvijek netko uskoči, a Viktor je presretan, uvijek u akciji – kaže Franka i dodaje da je Viktor sjajna beba.

– Jako je društven, znatiželjan, živahan i neumoran. Pa me pitaju kako sam tako brzo skinula kilograme – veselo kaže pjevačica. Viktor već pokazuje sklonost prema glazbi, a najviše uživa upravo u majčinim pjesmama. Iako i nije sigurna da joj sin prepoznaje da je to baš njezin glas, drago joj je što maleni Viktor voli ritam i glazbu općenito.

Podsjetimo, ljubav Franke i Vedrana započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrajati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu. Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv.

Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinu životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života. Svog je Vedrana često posjećivala u Moskvi, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji, pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. Par se obvezao na vječnu ljubav, a raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri. Nedugo nakon vjenčanja Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi.