Đorđe Balašević je hospitaliziran, već neko vrijeme se bori s upalom pluća

Glazbenik Đorđe Balašević primljen je na liječenje u Infektivnu kliniku u Beogradu, javljaju mediji u Srbiji. Prema njihovim informacijama Balašević se navodno zadnjih desetak dana borio s upalom pluća te je bio kod kuće i nakon što mu se stanje nije popravilo hospitaliziran je. Pjevač je prije dvije godine imao ozbiljnih zdravstvenih problema kada je doživio infarkt i tada su mu ugrađeni stentovi.

- Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro, jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sadu. Tu se oporavljam u našem dvorištu uz pomoć svoje obitelji, naravno, no sada je najljepši mjesec koji je posebno važan u mojoj obitelji, jer imamo i tri rođendana i moja jedina ljubav, supruga Olivera izdaje knjigu te moram biti ovdje prisutan - bila je prva izjava koju je Balašević dao sedam mjeseci nakon što je doživio infarkt.