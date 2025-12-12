Bloom je pokupio sve simpatije! Maja Šuput oduševila u atraktivnom božićnom izdanju, ali glavna zvijezda je i dalje njezin sin

Pjevačica Maja Šuput ne prestaje oduševljavati svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta, unijela je dašak blagdanske čarolije u domove svojih obožavatelja i prije samog Božića, podijelivši neodoljiv video sa svojim sinčićem Bloomom u glavnoj ulozi

U preslatkom videu, koji je zapravo kompilacija trenutaka s božićnog fotografiranja, vidimo Maju i četverogodišnjeg Blooma kako uživaju u idiličnoj atmosferi. Odjeveni u identične karirane pidžame, skaču po krevetu, smiju se i grle, a u jednom trenutku Bloom se zaigrano bori jastukom u obliku golemog slatkiša s jednom djevojčicom. Video prikazuje i njihove druge, glamuroznije kombinacije. Maja je zablistala u ulozi atraktivne Mrazice, odjevena u pripijenu crvenu haljinicu i visoke lakirane čizme iste boje, dok je maleni Bloom bio presladak u kostimu Djeda Božićnjaka, s neodoljivim papučama u obliku medenjaka. Cijeli set u blagdanskom duhu dodatno je doprinosio toploj i bajkovitoj atmosferi.

"Mi smo sebi napravili Božić prije Božića jer smo išli na tradicionalno fotkanje ali nismo znali da nas i snimaju za uspomenu. Uživamo beskrajno na slikanju, a dok čekamo fotke hvala na ovom divnom, tajno snimanom videu", napisala je Maja uz objavu, otkrivši kako je i sama bila iznenađena ovim dirljivim poklonom. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima. "Ljubice moja, oči moje lipe, a vidim i curica je jedna s vama, lipo, pregenijalno je", samo je jedan od komentara koji svjedoči o toplini koju je video izazvao. Video možete pogledati OVDJE.

Ova obiteljska idila dolazi u vrijeme iznimno dinamičnog razdoblja za popularnu pjevačicu. Godina 2025. donijela joj je velike životne promjene, uključujući razvod od Nenada Tatarinova početkom lipnja. No, Maja je ponovno pronašla ljubavnu sreću s modelom i reality zvijezdom Šimom Elezom, s kojim je nedavno uživala na luksuznom putovanju u Dubaiju. Unatoč novom poglavlju u privatnom životu, Maja jasno pokazuje da je sin Bloom i dalje središte njezinog svijeta. Uz to, njezina karijera cvjeta. U punom je jeku njezina "Zimska turneja 2025." s pretrpanim rasporedom koncerata diljem Hrvatske, a paralelno je gledamo i u ulozi omiljene članice žirija u showu "Supertalent", čije se veliko finale održava 21. prosinca u Areni Zagreb.