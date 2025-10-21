Popularna pjevačica u tajnosti ljubi milijardera! Prekinula je celibat, a na vrhuncu slave doživjela je traumu

Čini se da je britanska pjevačica i bivša sutkinja u showu "X Factor", Tulisa Contostavlos (37), napokon pronašla ljubavnu sreću. Kako prenosi Daily Mail, njezino srce osvojio je milijarder i mogul industrijske konoplje, Maxmillion White, koji je, prema riječima izvora bliskih paru, "tretira kao pravu princezu". Par se viđa već neko vrijeme, a njihova veza postala je ozbiljnija nakon što ju je Max prošlog mjeseca odveo na romantično putovanje u Portugal. Tamo se nalazi njegova farma medicinske konoplje, koja slovi za jednu od najvećih u Europi. Osim toga, uspješni poduzetnik iz Nottinghama vlasnik je i vlastite diskografske kuće te popularnog bara na plaži u portugalskom Portimãu.

Izvor blizak paru otkrio je za The Sun kako njihova veza cvjeta. - Tulisa i Max otišli su na nekoliko opuštenih spojeva i djeluje jako sretno. On je obasipa pažnjom i savršeno se slažu. Prošlog su mjeseca bili zajedno u Portugalu, a iako nije objavila zajedničke fotografije, Max se može primijetiti u pozadini nekih njezinih objava - ispričao je izvor. Dodao je kako pjevačicu, poznatu i kao bivšu članicu grupe N-Dubz, i poduzetnika povezuju slične vrijednosti. - Tulisa je samostalna i uspješna žena, a oboje dijele istu ambiciju i radnu etiku, što ih je dodatno povezalo. Jako je sretna - zaključio je. Da se u njezinom ljubavnom životu nešto događa, pjevačica je dala naslutiti još u kolovozu, izjavivši kako "više nije u celibatu".

Ta je izjava zaintrigirala javnost, pogotovo jer je Tulisa ranije otvoreno govorila o tome da je demiseksualna, što znači da fizičku privlačnost prema nekome može osjetiti tek nakon što uspostavi duboku emocionalnu povezanost. U nedavnom gostovanju u podcastu Jaimea Lainga ‘Great Company‘, pojasnila je svoju perspektivu. - Ljudi misle da sam bila u celibatu zbog nekog zavjeta, ali istina je da sam jednostavno vrlo izbirljiva. Fizička privlačnost kod mene se javlja rijetko i tek nakon što s nekim izgradim duboku vezu - objasnila je.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Njezin oprez i potreba za dubljom vezom ne iznenađuju s obzirom na tešku traumu koju je proživjela na vrhuncu slave. Naime, 2012. godine njezin bivši dečko Justin Edwards objavio je snimku njihovog spolnog odnosa, što je izazvalo ogroman medijski skandal. U nedavnom razgovoru u podcastu "So Wrong It‘s Right" Olivije Attwood, Tulisa je otvoreno progovorila o razmjerima te traume. - Osjećaj je bio poput virtualnog silovanja, to je jedini način na koji to mogu opisati. Osjećala sam se osuđeno, prljavo i posramljeno - priznala je. U to vrijeme osvetnička pornografija još nije bila kazneno djelo, pa njezin bivši partner nikada nije snosio ozbiljnije posljedice. - Tužila sam ga, ali na kraju je jednostavno napisao ispriku. Pokušao je tvrditi da sam bila suučesnica, što je bilo potpuno apsurdno - dodala je.

Unatoč svemu, danas na to bolno iskustvo gleda kao na dio svog osobnog rasta. - Godinama sam se nosila s time, ali danas na bol gledam kao na rast. Sve što sam proživjela bilo je dio mog puta i ne bih bila osoba kakva sam danas bez toga - zaključila je pjevačica, koja je u novoj vezi očito pronašla sigurno utočište i sreću.