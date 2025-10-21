FOTO Evo što su našoj zlatnoj olimpijki stavili na ploču nakon udaje za srpskog kolegu

Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić udala se 17. listopada za srpskog džudaša Filipa Đinovića, a jedan detalj nakon slavlja posebno je privukao pažnju. Njezini prijatelji priredili su joj duhovitu šalu na splitskoj Zapadnoj obali, gdje se nalaze ploče trofejnih olimpijaca. Na ploči posvećenoj Barbari, osvajačici zlata na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, mobitelom su dodali prezime njezina supruga - Đinović. Simpatičnu prepravku zabilježili su fotografijom i poslali je Barbari uz poruku: - Preuredili smo ti ovo - a ona je sve odmah podijelila na svom Instagram profilu. Zanimljivo, svadbeno slavlje održano je u hotelu upravo na Zapadnoj obali, što je priči dalo dodatnu čar.

Podsjetimo, Barbara je na vjenčanju zablistala u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je bila puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen. Filip je nosio klasično, moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu.Par je pokazao i opuštenu stranu kada su se usred slavlja počastili pizzom, a umjesto torte odabrali su cheesecake.

Inače, 30-godišnji Srbin se zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split. - Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro... - rekla je Barbara ranije za IN magazin.

Đinović je istaknuti srpski džudaš i sudac iz Srbije, a trenutačno je član ODŽK-a Beograd. Nastupa u kategoriji do 100 kilograma i redovito nastupa na međunarodnim natjecanjima, te sudjeluje u edukaciji mladih sportaša i predstavljanju novih pravila u džudu. Tijekom jedne takve edukacije u veljači u Pančevu, na kojem je kao sudac predstavio nova pravila koje je Svjetska džudo federacija uvela početkom 2025., Đinović je doveo i Matić.

Podsjetimo, Barbara je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom.

U razgovoru za časopis Story, Barbara je potvrdila te špekulacije, objasnivši kako su ona i Frane odlučili krenuti svatko svojim putem. Zanimljivo je da je prošle godine najavljivala veliko vjenčanje koje se trebalo održati ove godine. - Da, planira se vjenčanje dogodine, pa ćemo i to uklopiti u iduću godinu. Trebao bi to biti pravi veliki pir - govorila je tada za In Magazin.