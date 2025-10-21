FOTO Roditelji Luke Modrića nakon dugo vremena u javnosti! Mama Radojka ima poseban naziv za sina

Sinoćnja izvedba predstave "Luka Modrić: Moja igra" bila je ispunjena posebnim sentimentom jer su u publici bili najvažniji ljudi u životu slavnog nogometaša. Njegovi roditelji, Stipe i Radojka Modrić, prvi su put svjedočili kazališnoj priči o životnom putu sina. Iako su Lukine sestre predstavu već gledale, za roditelje je ovo bio jedinstven i vrlo dirljiv doživljaj.

Redateljica i autorica projekta, glumica Arija Rizvić, nije skrivala emocije nakon susreta. - Bilo je jako emotivno i velika čast što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića. Njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su podijelili svoje emocije s nama - napisala je Rizvić u opisu objave na Instagramu, dajući uvid u toplu atmosferu koja je vladala iza kulisa.

Poseban doživljaj bio je to i za same glumce. Za njih je to bio jedinstven trenutak u kojem su imali priliku upoznati stvarne ljude čije životne priče prenose publici, naglasila je redateljica. Podsjetimo, iako su roditelji jednog od najpoznatijih nogometaša na svijetu Stipe i Radojka rijetko su u javnosti i ne pokazuju se često, no naš reprezentativac uvijek ističe kako su mu oni najveća podrška, a 2018. im je posvetio i nagradu "Zlatna lopta".

FOTO Luka Modrić posjeduje luksuznu vilu na Jadranu, a prošle godine doživio je neugodno iznenađenje

- Sine moj, ja sam najponosniji i najsritniji ćaća na svijetu, ti si moj genij, ne mogu više... Ovaj, ne znam što da kažem, presretan sam. Presretan. Tvoj veliki rad, trud i odricanje, svi se ponosimo s tobom - kazao je tada otac Stipe. Tim povodom je i Radojka riječima pokazala koliko se ponosi sinom. - Bravo, sunce. Zasluženo je, to sam i očekivala. Puno te volim - s osmijehom je poručila ponosna mama. Inače, uz Luku, Stipe i Radojka imaju dvije kćeri - Jasminu i Dioru.